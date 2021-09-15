Новая девушка Саши Шпака сбежала от него через месяц отношений, повторив слова его бывшей жены

В качестве своей новой девушки Саша выбрал 28-летнюю Диану Мамонтову из Москвы. Девушка — писаная красавица, чьи актёрские анкеты до сих пор можно найти в открытом доступе. Этот момент насторожил многих подписчиков — а не играет ли с ними блогер. Спустя месяц сомнений почти не осталось — Шпак объявил, что с Дианой они расстаются. Как шутят в комментариях, закончился контракт.

Диана со мной расстаётся. За месяц мы успели многое понять, много чего не понять. Александр Шпак

Фото © Instagram/sashashpakofficial

Изначально у нас было просто общение. Это было здорово, забавно, весело, интересно, мы друг друга узнавали. После этого в моей жизни случилась трагедия — в больницу попала моя бабушка, у которой я выросла. Саша в этот момент был рядом, поддерживал. На этой почве у меня к нему возникли чувства. Я ощутила его заботу. Мне было приятно осознавать, что рядом со мной находится человек, на которого я могу положиться. Мой уровень доверия к нему поднялся до небес. Диана Мамонтова

И в очередной раз Шпак сделал из расставания шоу. В своём инстаграме мужчина свалил на подписчиков грустную новость и объявил, что все подробности они смогут узнать во время прямого эфира на YouTube. Стрим разбежавшаяся парочка вела вместе, неоднократно отмечая, что их отношения — не какой-то там пиар-ход, а настоящие чувства.

Не хочу рассказывать про все наши конфликты. Мы расстались. Я человек непубличный, далекий от осуждений, не надо меня сравнивать с бывшими Саши. Мы ставим точку и всё. На этом моя жизнь никак не пересекается с Сашиной Диана Мамонтова

Фото © Instagram/dianamamontova

Инициатор расставания, по словам Дианы, — действительно она сама. Отношения начали разваливаться исключительно потому, что они также стремительно и закрутились. Масла в огонь подливали резко свалившиеся на девушку незнакомые ей люди, которые не спешили её хвалить, пишет StarHit. В ходе прямого эфира Шпак не раз перебивал Диану, а она раз за разом просила этого не делать.

Очевидно, такое отношение тоже можно записать в причины, почему эти отношения закончились. Когда о причинах разрыва говорила бывшая жена Шпака, Мася, она говорила о том же самом.