НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Чем так хороша новая девушка Саши Шпака, что он забыл о Масе через 4 дня после развода

Диана стала появляться на снимках фрик-блогера сразу после его расставания с бывшей женой, однако Саша упорно скрывал её лицо от подписчиков.

27 августа, 14:28

Фото © Instagram / dianamamontova

Стоило 42-летнему блогеру и фитнес-тренеру Саше Шпаку показать свою новую возлюбленную, как у подписчиков все вопросы пропали сами собой

Фото © Instagram / dianamamontova

Фото © Instagram / dianamamontova

С 28-летней Дианой Мамонтовой из Москвы блогер начал встречаться сразу после развода с Масей, правда, ещё не известно, когда пара успела познакомиться

Фото © Instagram / dianamamontova

Фото © Instagram / dianamamontova

Диана тщательно следит за внешностью, посещая салоны красоты и проводя часы в фитнес-залах, выкладывая оттуда фото и видео

Фото © Instagram / dianamamontova

Фото © Instagram / dianamamontova

Привлекательность очень важна для девушки, ведь она планировала стать актрисой — на некоторых сайтах с кастингами можно найти её анкеты

Фото © Instagram / dianamamontova

Фото © Instagram / dianamamontova

Новая любовь Саши Шпака окончила Южно-Российский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, но кем она работает сейчас, неизвестно.

Фото © Instagram / dianamamontova

Фото © Instagram / dianamamontova

Саша Шпак нашёл себе новую девушку, показав её страстные поцелуи через 4 дня после развода

Саша Шпак нашёл себе новую девушку, показав её страстные поцелуи через 4 дня после развода

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Юлия Пересильд заткнула хейтеров, показав, как тяжело проходит подготовка к космическому фильму

сегодня в 11:29

Дава признался, почему у него нет зуба, из-за которого над ним постоянно издеваются в Сети

сегодня в 10:30

"Бухой я был": В Москве избили актёра из сериала "Шерлок в России" Дмитрия Ломакина

сегодня в 14:20

Таюрская раскрыла, как на самом деле начались отношения с Ильичом и почему во всём виноват алкоголь

сегодня в 13:33

Депутат Боярский объяснил, почему связывать новые выплаты с грядущими выборами бессмысленно

сегодня в 14:39

Новости партнеров

Layer 1