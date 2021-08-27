Чем так хороша новая девушка Саши Шпака, что он забыл о Масе через 4 дня после развода

Стоило 42-летнему блогеру и фитнес-тренеру Саше Шпаку показать свою новую возлюбленную, как у подписчиков все вопросы пропали сами собой

Фото © Instagram / dianamamontova

С 28-летней Дианой Мамонтовой из Москвы блогер начал встречаться сразу после развода с Масей, правда, ещё не известно, когда пара успела познакомиться

Фото © Instagram / dianamamontova

Диана тщательно следит за внешностью, посещая салоны красоты и проводя часы в фитнес-залах, выкладывая оттуда фото и видео

Фото © Instagram / dianamamontova

Привлекательность очень важна для девушки, ведь она планировала стать актрисой — на некоторых сайтах с кастингами можно найти её анкеты

Фото © Instagram / dianamamontova

Новая любовь Саши Шпака окончила Южно-Российский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, но кем она работает сейчас, неизвестно.