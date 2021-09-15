Адвокат — о жизни Ефремова в колонии: Заключённые его очень уважают

Адвокат рассказал о буднях Ефремова в колонии. Видео © LIFE

Адвокат Михаила Ефремова, чью жалобу на приговор сегодня рассматривал кассационный суд, рассказал, как актёру живётся в заключении. По словам Петра Хархорина, артист пользуется большим уважением в колонии, а окружающие называют его "дядя Миша".

"В колонии его очень уважают. За ним погоняло пошло — "дядя Миша" его зовут. И сотрудники, и заключённые с ним общаются действительно по-настоящему хорошо. Это большая редкость, поверьте мне", — подчеркнул Хархорин.

По словам адвоката, супруга Ефремова навещает мужа каждые три месяца. Их встречи длятся три дня и проходят в отдельном помещении, аналогичном обыкновенной квартире. Кроме того, за всё время заключения его посещали Сергей Гармаш, Гарик Сукачёв, Никита Высоцкий и другие близкие друзья. Хархорин рассказал, что Ефремов так и не бросил курить. Сигареты он покупает в местном ларьке, а продукты ему присылают семья и поклонники. При этом сам он ничего ни у кого не просит, подчеркнул адвокат.