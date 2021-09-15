Адвокат — о жизни Ефремова в колонии: Заключённые его очень уважают
По словам юриста, актёр видится с женой и друзьями, получает объёмные передачки и участвует в общественной жизни исправительного учреждения.
Адвокат рассказал о буднях Ефремова в колонии. Видео © LIFE
Адвокат Михаила Ефремова, чью жалобу на приговор сегодня рассматривал кассационный суд, рассказал, как актёру живётся в заключении. По словам Петра Хархорина, артист пользуется большим уважением в колонии, а окружающие называют его "дядя Миша".
"В колонии его очень уважают. За ним погоняло пошло — "дядя Миша" его зовут. И сотрудники, и заключённые с ним общаются действительно по-настоящему хорошо. Это большая редкость, поверьте мне", — подчеркнул Хархорин.
По словам адвоката, супруга Ефремова навещает мужа каждые три месяца. Их встречи длятся три дня и проходят в отдельном помещении, аналогичном обыкновенной квартире. Кроме того, за всё время заключения его посещали Сергей Гармаш, Гарик Сукачёв, Никита Высоцкий и другие близкие друзья. Хархорин рассказал, что Ефремов так и не бросил курить. Сигареты он покупает в местном ларьке, а продукты ему присылают семья и поклонники. При этом сам он ничего ни у кого не просит, подчеркнул адвокат.
"Чтобы получить УДО, надо идеально себя вести. В характеристике из личного дела чётко сказано: "Ни единого нарушения и три поощрения", — добавил Хархорин. При этом, чтобы получить возможность выйти по УДО, Ефремову необходимо просидеть ещё больше двух лет, отметил юрист.
Сегодня кассационный суд отказал Михаилу Ефремову в смягчении приговора осуждённому на 7,5 года колонии за смертельное ДТП. Таким образом, вердикт Мосгорсуда оставили без изменения. Осенью 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло в июне того года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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