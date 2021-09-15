Добровинский считает, что Ефремову не повезло с адвокатами
Стратегию стороны защиты он назвал плохо подготовленным экспромтом, в котором не захотел участвовать суд, отказавшись скостить срок заключения артисту.
Добровинский считает, что Ефремову не повезло с адвокатами
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Александр Добровинский, защищающий интересы родственников погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова, прокомментировал решение кассационного суда, оставившего приговор артисту в силе. По словам юриста, Ефремову не повезло с защитниками в суде: кассационная жалоба, по его оценке, была написана "отвратительно".
"Вот этот экспромт, при котором мы присутствовали, что якобы жалоба вообще не нужна, а теперь мы попросим снисхождения и снизим срок, был плохо подготовлен. Потому что им надо было каким-то образом сначала прочесть жалобу, где говорится, что он был не пристёгнут и так далее, а потом уже Михаил Олегович (Ефремов. — Прим. ред.) должен был всех разжалобить", — рассуждает Добровинский.
Он также разнёс аргументы защиты по поводу плохого самочувствия Ефремова. Со слов Добровинского, в деле фигурировала справка о том, что артист здоров и страдает только аллергией на пыльцу.
Напомним, что сам Ефремов, выступая сегодня в суде, попросил милосердия и рассказал о "каре Господней" за смертельное ДТП. По словам артиста, он каждую ночь видит во сне те страшные события, а образ погибшего Сергея Захарова его не покидает.
Как уже рассказывал Лайф, осенью 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло в июне того года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом".
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