Добровинский считает, что Ефремову не повезло с адвокатами Видео © LIFE

Александр Добровинский, защищающий интересы родственников погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова, прокомментировал решение кассационного суда, оставившего приговор артисту в силе. По словам юриста, Ефремову не повезло с защитниками в суде: кассационная жалоба, по его оценке, была написана "отвратительно".

"Вот этот экспромт, при котором мы присутствовали, что якобы жалоба вообще не нужна, а теперь мы попросим снисхождения и снизим срок, был плохо подготовлен. Потому что им надо было каким-то образом сначала прочесть жалобу, где говорится, что он был не пристёгнут и так далее, а потом уже Михаил Олегович (Ефремов. — Прим. ред.) должен был всех разжалобить", — рассуждает Добровинский.

Он также разнёс аргументы защиты по поводу плохого самочувствия Ефремова. Со слов Добровинского, в деле фигурировала справка о том, что артист здоров и страдает только аллергией на пыльцу.