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Кремль не получал писем от сестры арестованного в Чехии россиянина

Песков пояснил, что ничего не знает об обращении женщины к главе государства.

15 сентября, 09:59
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BVpizXZl5VX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram /</a> franchettialeksandr</p>

Фото © Instagram / franchettialeksandr

Российская сторона посредством своего дипломатического представительства в Чехии делает всё возможное, чтобы помочь задержанному там гражданину РФ Александру Франчетти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наше посольство в Праге занимается этим вопросом плотно. Оказывается, вся возможная на этой стадии помощь, в том числе юридическая. Было ли письмо? Не видел пока таких писем", — сказал Песков, прокомментировав информацию о том, что сестра задержанного написала письмо президенту России с просьбой помочь вернуть брата на родину.

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Напомним, россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России, задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Ордер на его арест ранее выдал Киев, выдвинув против него обвинения. МИД РФ в связи с инцидентом направил Чехии ноту протеста.

Авторы
Александра Васильева

Александра Васильева

Александр Юнашев
Александр Юнашев

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