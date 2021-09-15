Кремль не получал писем от сестры арестованного в Чехии россиянина

Российская сторона посредством своего дипломатического представительства в Чехии делает всё возможное, чтобы помочь задержанному там гражданину РФ Александру Франчетти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наше посольство в Праге занимается этим вопросом плотно. Оказывается, вся возможная на этой стадии помощь, в том числе юридическая. Было ли письмо? Не видел пока таких писем", — сказал Песков, прокомментировав информацию о том, что сестра задержанного написала письмо президенту России с просьбой помочь вернуть брата на родину.