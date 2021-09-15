Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на "Госуслугах"
Говоря о самоизоляции президента, он отметил, что режим работы главы государства не предусматривает необходимость использования программы соцмониторинга.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, есть ли у Владимира Путина аккаунт на портале госуслуг, однако пообещал спросить у главы государства.
"Не могу сказать, есть ли у него точно аккаунт на "Госуслугах". Я узнаю, поинтересуюсь", — отметил представитель Кремля.
Говоря о самоизоляции президента, Песков отметил, что режим работы главы государства, обеспечения его безопасности не предусматривает возможность и необходимость использования программы соцмониторинга, которая была создана для москвичей. Кроме того, по словам представителя Кремля, самоизоляция никоим образом не приводит к замедлению рабочего графика Владимира Путина.
"Разумеется, круг личного общения [президента] максимально ограничен... Специалисты скажут, какой это срок [самоизоляции] должен быть. Точное количество дней не могу назвать. Но ещё раз повторяю: это никоим образом не влияет на рабочий график", — подчеркнул Песков.
Напомним, 14 сентября президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции. Как рассказал сам Путин, с заболевшим он близко контактировал целый день.
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