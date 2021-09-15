Названо среднее количество кредитов у российского заёмщика

Среднее количество действующих кредитов у заёмщика в России составило 2,1. Такие данные приводит RT со ссылкой на исследование специалистов Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в августе 2021 года. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что за год этот показатель изменился несильно.

"Если рассматривать возрастную структуру российских заёмщиков, то за прошедший год среднее количество кредитов немного выросло в возрастных диапазонах до 40 лет: моложе 25 лет — на 0,1 ед., от 25 до 30 лет — на 0,2 ед. и от 30 до 40 лет — на 0,1 ед.", — уточнил он.

В остальных возрастных группах показатель среднего количества кредитов на заёмщика не изменился. По словам эксперта, наибольшее количество кредитов приходится на возрастной диапазон заёмщиков 25–30 лет (2,3) и 30–40 лет (2,2). Наибольшей закредитованности это не касается.

Наименьшее же количество кредитов на заёмщика было отмечено у граждан от 60–65 лет. По данным НБКИ, на август 2021 года самая большая доля заёмщиков приходилась на граждан в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет (30,2%) — по мнению Волкова, это наиболее типичный заёмщик.