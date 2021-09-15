В "список Собянина" вошли 15 кандидатов в депутаты Госдумы
Фото © Сайт Сергея Собянина
Среди них есть общественные деятели, кандидаты-самовыдвиженцы, представители ряда политсил и действующие депутаты.
Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий московский список "Единой России", представил свою команду кандидатов в Государственную думу. Список опубликован на сайте главы города.
- Тимофей Баженов, телеведущий.
- Евгений Попов, военный репортёр.
- Пётр Толстой, депутат Государственной думы.
- Светлана Разворотнева, правозащитник.
- Дмитрий Саблин, депутат Государственной думы.
- Евгений Нифантьев, предприниматель.
- Татьяна Буцкая, руководитель общероссийского движения "Совет матерей".
- Александр Мажуга, ректор Химико-технологического университета им. Менделеева.
- Ирина Белых, депутат Государственной думы.
- Александр Румянцев, врач-педиатр.
- Роман Романенко, космонавт, депутат Государственной думы.
- Галина Хованская, депутат Государственной думы.
- Дмитрий Певцов, народный артист России.
- Анатолий Вассерман, журналист и эрудит.
- Олег Леонов, доброволец-спасатель.
Собянин отметил, что в его команду вошли люди с разным политическим и профессиональным опытом. Среди них есть действующие депутаты Госдумы, общественные деятели, кандидаты-самовыдвиженцы и представители других политсил.
"У нас с ними могут быть разные взгляды, но я точно знаю, что они будут отстаивать интересы москвичей. Поэтому прошу вас поддержать их на предстоящих выборах в Государственную думу", — подчеркнул мэр.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.