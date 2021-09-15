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В "список Собянина" вошли 15 кандидатов в депутаты Госдумы

Среди них есть общественные деятели, кандидаты-самовыдвиженцы, представители ряда политсил и действующие депутаты.

15 сентября, 09:37
<p>Фото © <a href="https://www.sobyanin.ru/komanda-kandidatov-v-gosudarstvennuyu-dumu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Сергея Собянина</a></p>

Фото © Сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий московский список "Единой России", представил свою команду кандидатов в Государственную думу. Список опубликован на сайте главы города.

  1. Тимофей Баженов, телеведущий.
  2. Евгений Попов, военный репортёр.
  3. Пётр Толстой, депутат Государственной думы.
  4. Светлана Разворотнева, правозащитник.
  5. Дмитрий Саблин, депутат Государственной думы.
  6. Евгений Нифантьев, предприниматель.
  7. Татьяна Буцкая, руководитель общероссийского движения "Совет матерей".
  8. Александр Мажуга, ректор Химико-технологического университета им. Менделеева.
  9. Ирина Белых, депутат Государственной думы.
  10. Александр Румянцев, врач-педиатр.
  11. Роман Романенко, космонавт, депутат Государственной думы.
  12. Галина Хованская, депутат Государственной думы.
  13. Дмитрий Певцов, народный артист России.
  14. Анатолий Вассерман, журналист и эрудит.
  15. Олег Леонов, доброволец-спасатель.

Собянин отметил, что в его команду вошли люди с разным политическим и профессиональным опытом. Среди них есть действующие депутаты Госдумы, общественные деятели, кандидаты-самовыдвиженцы и представители других политсил.

"У нас с ними могут быть разные взгляды, но я точно знаю, что они будут отстаивать интересы москвичей. Поэтому прошу вас поддержать их на предстоящих выборах в Государственную думу", — подчеркнул мэр.

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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Александра Васильева

Александра Васильева

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