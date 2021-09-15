Минтруд изменит правила назначения пособий на детей от трёх до семи лет

Министерство труда и социальной защиты намерено изменить правила выплаты пособий на детей от трёх до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. До сих пор критериями были комплексная оценка нуждаемости и наличие у взрослых членов семьи заработка или его отсутствие.

"В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит своё положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу", — отмечается в инстаграме министерства.

В Минтруде уточнили, что до конца этого года правила будут изменены: период от момента постановки на учёт до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.