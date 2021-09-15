НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минтруд изменит правила назначения пособий на детей от трёх до семи лет

Планируется, что при решении о выплатах будет учитываться и период беременности как причина для отсутствия заработка.

15 сентября, 09:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Министерство труда и социальной защиты намерено изменить правила выплаты пособий на детей от трёх до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. До сих пор критериями были комплексная оценка нуждаемости и наличие у взрослых членов семьи заработка или его отсутствие.

"В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит своё положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу", — отмечается в инстаграме министерства.

В Минтруде уточнили, что до конца этого года правила будут изменены: период от момента постановки на учёт до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.

В Минтруда назвали размер материнского капитала в 2022 году

В Минтруда назвали размер материнского капитала в 2022 году

Напомним, что ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет в 2020 году ввёл президент России Владимир Путин. Их получают семьи с низкими доходами. В 2021 году были усовершенствованы правила предоставления такой помощи с учётом ситуации в семье, их размер может теперь достигать не только 50%, но и 75%, и даже 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Ранее Лайф рассказывал, что в Минтруде готовится ещё одно изменение в начислении пособий на детей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

С 2022 года пособия по беременности и родам будут назначать в беззаявительном порядке

13 сентября, 10:45

Профессор рассказала, почему пациентов до 21 года должны лечить детские онкологи

сегодня в 01:59

Эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров

сегодня в 10:33
Life

ФСБ получила данные о связи запрещённого "Меджлиса" с украинскими спецслужбами

сегодня в 10:49

Рогозин обрушился на подписчиков с гневной тирадой из-за "идиотских смайликов"

сегодня в 10:46

Новости партнеров

Layer 1