Минтруд изменит правила назначения пособий на детей от трёх до семи лет
Планируется, что при решении о выплатах будет учитываться и период беременности как причина для отсутствия заработка.
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Министерство труда и социальной защиты намерено изменить правила выплаты пособий на детей от трёх до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. До сих пор критериями были комплексная оценка нуждаемости и наличие у взрослых членов семьи заработка или его отсутствие.
"В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит своё положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу", — отмечается в инстаграме министерства.
В Минтруде уточнили, что до конца этого года правила будут изменены: период от момента постановки на учёт до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.
Напомним, что ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет в 2020 году ввёл президент России Владимир Путин. Их получают семьи с низкими доходами. В 2021 году были усовершенствованы правила предоставления такой помощи с учётом ситуации в семье, их размер может теперь достигать не только 50%, но и 75%, и даже 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Ранее Лайф рассказывал, что в Минтруде готовится ещё одно изменение в начислении пособий на детей.
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