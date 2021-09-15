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Кассационный суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП

Защита просила уменьшить срок и перевести артиста из колонии общего режима в колонию-поселение по причине слабого здоровья.

15 сентября, 09:28

Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба Мосгорсуда

Кассационный суд отказался смягчить приговор актёру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 года колонии за смертельное ДТП. Таким образом, вердикт Мосгорсуда оставили без изменения.

Ефремов попросил милосердия у суда и рассказал о "каре Господней" за смертельное ДТП

Ефремов попросил милосердия у суда и рассказал о "каре Господней" за смертельное ДТП

Во время судебного процесса защита актёра настаивала, что Ефремов полностью возместил моральный ущерб пострадавшим в аварии и раскаялся в содеянном. В кассационной жалобе подчёркивалось, что до аварии артист занимался благотворительностью, имеет множество благодарностей и государственных наград, а за период нахождения в колонии у актёра не было ни одного замечания. Адвокаты простили уменьшить срок и перевести артиста из колонии общего режима в колонию-поселение по причине слабого здоровья. А сам Ефремов, выступая в суде, попросил милосердия и рассказал о "каре Господней" за смертельное ДТП. По словам артиста, он каждую ночь видит во сне те страшные события, а образ погибшего Сергея Захарова его не покидает.

Прокуратура и потерпевшие с этими доводами были не согласны и требовали оставить приговор в силе. Их аргументы в результате взяли верх.

Юрист назвал алкоголь главным препятствием для перевода Ефремова в колонию-поселение

Юрист назвал алкоголь главным препятствием для перевода Ефремова в колонию-поселение

Осенью 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло в июне того года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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Комментариев: 1

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Рита Мальцевасегодня в 09:41

Ефремов не только был пьян во время аварии, за некоторое время до ДТП он употреблял наркотики, следует из данных его анализов.=========а это , как -то замяли?

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