Кассационный суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП
Защита просила уменьшить срок и перевести артиста из колонии общего режима в колонию-поселение по причине слабого здоровья.
Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба Мосгорсуда
Кассационный суд отказался смягчить приговор актёру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 года колонии за смертельное ДТП. Таким образом, вердикт Мосгорсуда оставили без изменения.
Во время судебного процесса защита актёра настаивала, что Ефремов полностью возместил моральный ущерб пострадавшим в аварии и раскаялся в содеянном. В кассационной жалобе подчёркивалось, что до аварии артист занимался благотворительностью, имеет множество благодарностей и государственных наград, а за период нахождения в колонии у актёра не было ни одного замечания. Адвокаты простили уменьшить срок и перевести артиста из колонии общего режима в колонию-поселение по причине слабого здоровья. А сам Ефремов, выступая в суде, попросил милосердия и рассказал о "каре Господней" за смертельное ДТП. По словам артиста, он каждую ночь видит во сне те страшные события, а образ погибшего Сергея Захарова его не покидает.
Прокуратура и потерпевшие с этими доводами были не согласны и требовали оставить приговор в силе. Их аргументы в результате взяли верх.
Осенью 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло в июне того года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом".
Комментариев: 1
Ефремов не только был пьян во время аварии, за некоторое время до ДТП он употреблял наркотики, следует из данных его анализов.=========а это , как -то замяли?