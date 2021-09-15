Кассационный суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП

Во время судебного процесса защита актёра настаивала, что Ефремов полностью возместил моральный ущерб пострадавшим в аварии и раскаялся в содеянном. В кассационной жалобе подчёркивалось, что до аварии артист занимался благотворительностью, имеет множество благодарностей и государственных наград, а за период нахождения в колонии у актёра не было ни одного замечания. Адвокаты простили уменьшить срок и перевести артиста из колонии общего режима в колонию-поселение по причине слабого здоровья. А сам Ефремов, выступая в суде, попросил милосердия и рассказал о "каре Господней" за смертельное ДТП. По словам артиста, он каждую ночь видит во сне те страшные события, а образ погибшего Сергея Захарова его не покидает.