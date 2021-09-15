Женщину, которая привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи, вызвали в СК
Наталье отказались по телефону говорить о причинах. Сказали только, что нужно у неё взять объяснение по ситуации.
Фото © LIFE
Жительницу подмосковной Балашихи Наталью Чуканову, которая не смогла похоронить сестру и привезла гроб с её телом прямо к зданию горадминистрации, вызвали в Следственный комитет. Об этом женщина рассказала в беседе с РБК.
"Меня вызывают сразу в два места, позвонили около двух часов назад. Вызывают в [следственный отдел] СК Балашихи и в Москву, на Лубянку. Я не могу ответить, зачем и почему именно на Лубянку", — недоумевает женщина.
Наталья решила, что поедет в балашихинский отдел СКР 16 сентября. А когда будет в Москве, пока ответить затрудняется. Скорее всего, в понедельник, когда у неё будет время. Наталья уточнила, что по телефону причину вызова ей говорить не хотят. Сказали только, что нужно у неё взять объяснение по ситуации.
Ранее Лайф рассказывал, что ей отказались выдавать разрешение на захоронение. Позже администрация городского округа помогла женщине с организационными проблемами. Отмечается, что её покойную сестру захоронили на Фенинском кладбище.
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