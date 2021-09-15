Для голосования на выборах в России откроется 96 тысяч избирательных участков
Всего проголосовать изъявили желание 108 миллионов человек в России и ещё 2 миллиона за рубежом.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Для голосования на выборах в Госдуму по всей России откроется 96 тысяч избирательных участков, в том числе и в красных зонах ковидных госпиталей. Об этом рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Утром 17 сентября на территории РФ откроется 96 тысяч избирательных участков. Из них 93,5 тысячи — это постоянные, привычные для избирателей, а также 2,5 тысячи — это избирательные участки, которые образованы в местах временного пребывания избирателей. Даже в красных зонах мы организуем, поскольку поступили заявки", — рассказала Памфилова.
По её словам, для голосования на территории России было зарегистрировано более 108 миллионов человек. Ещё два миллиона изъявили желание сделать это за границей, добавила глава ЦИК.
Напомним, что выборы в Госдуму стартуют в пятницу, 17 сентября, и продлятся три дня. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова заявляла о 99-процентной готовности избирательной системы РФ к голосованию.
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