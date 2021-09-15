Для голосования на выборах в России откроется 96 тысяч избирательных участков

Для голосования на выборах в Госдуму по всей России откроется 96 тысяч избирательных участков, в том числе и в красных зонах ковидных госпиталей. Об этом рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Утром 17 сентября на территории РФ откроется 96 тысяч избирательных участков. Из них 93,5 тысячи — это постоянные, привычные для избирателей, а также 2,5 тысячи — это избирательные участки, которые образованы в местах временного пребывания избирателей. Даже в красных зонах мы организуем, поскольку поступили заявки", — рассказала Памфилова.

По её словам, для голосования на территории России было зарегистрировано более 108 миллионов человек. Ещё два миллиона изъявили желание сделать это за границей, добавила глава ЦИК.