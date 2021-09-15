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Песков заявил, что запуск "Северного потока – 2" может снизить цены на газ в Европе

Он отметил, что данные скачки в стоимости топлива до России не дойдут, так как в ЕС её считают по другой формуле.

15 сентября, 09:52
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рекордный рост цен на газ в Европе и ответил на вопрос, не ускорит ли это запуск "Северного потока – 2", через который можно подавать больше топлива в ЕС.

"К России эти процессы не имеют никакого отношения, более того, эти спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа не подвержены волатильности высокой, так как там цена по другой формуле рассчитывается. Поэтому в данном случае эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут", — сказал он.

Песков уточнил, что, безусловно, скорейший ввод "Северного потока – 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке. Это, по его словам, очевидно. Потребности большие, и непонятно, какая будет зима. Если будут холода, то газа надо будет ещё больше, заключил он.

Газ в Европе впервые в истории достиг стоимости $900 за тысячу кубов

Газ в Европе впервые в истории достиг стоимости $900 за тысячу кубов

Ранее аналитик в беседе с Лайфом рассказал, когда может произойти снижение цен на газ в Европе. По его мнению, в ближайшее время показатели могут приблизиться к 900 долларам, однако тысячи не достигнут.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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