Песков заявил, что запуск "Северного потока – 2" может снизить цены на газ в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рекордный рост цен на газ в Европе и ответил на вопрос, не ускорит ли это запуск "Северного потока – 2", через который можно подавать больше топлива в ЕС.

"К России эти процессы не имеют никакого отношения, более того, эти спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа не подвержены волатильности высокой, так как там цена по другой формуле рассчитывается. Поэтому в данном случае эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут", — сказал он.

Песков уточнил, что, безусловно, скорейший ввод "Северного потока – 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке. Это, по его словам, очевидно. Потребности большие, и непонятно, какая будет зима. Если будут холода, то газа надо будет ещё больше, заключил он.