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Песков ответил на вопрос о мерах по мигрантам после убийства пенсионерки в Подмосковье

Он подчеркнул, что законность миграции в страну должна оставаться абсолютным приоритетом властей.

15 сентября, 10:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Кремль не рассматривал возможности принятия каких-либо мер в связи с ситуацией в подмосковном посёлке Бужаниново, где мигранты изнасиловали и убили 67-летнюю пенсионерку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

"Каких-то решений не принималось и не обсуждалось. Зависит от конкретной ситуации в конкретном регионе на конкретных объектах", — сказал Песков.

Обвиняемые в убийстве пенсионерки мигранты не проживали в общежитии в Подмосковье

Обвиняемые в убийстве пенсионерки мигранты не проживали в общежитии в Подмосковье

По словам представителя Кремля, нехватка рабочей силы мигрантов сегодня остро ощущается в целом ряде отраслей российской экономики, кабмин занимается решением этой проблемы. При этом он подчеркнул необходимость держать на постоянном контроле вопрос нелегальной миграции в страну граждан ближнего зарубежья.

"Что касается мер в отношении нелегальных мигрантов, то они должны приниматься на постоянной основе. Абсолютным приоритетом является обеспечение законности в миграции", — заключил Песков.

Напомним, два дня назад в Подмосковье задержали мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Тело 67-летней женщины было обнаружено 13 сентября в лесополосе. Жители посёлка Бужаниново организовали сход, на котором потребовали принять меры в отношении массово проживающих там гастарбайтеров, после чего общежитие с мигрантами расселили. Двум задержанным мужчинам накануне предъявили обвинение.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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