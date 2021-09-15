Песков ответил на вопрос о мерах по мигрантам после убийства пенсионерки в Подмосковье

Кремль не рассматривал возможности принятия каких-либо мер в связи с ситуацией в подмосковном посёлке Бужаниново, где мигранты изнасиловали и убили 67-летнюю пенсионерку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

"Каких-то решений не принималось и не обсуждалось. Зависит от конкретной ситуации в конкретном регионе на конкретных объектах", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, нехватка рабочей силы мигрантов сегодня остро ощущается в целом ряде отраслей российской экономики, кабмин занимается решением этой проблемы. При этом он подчеркнул необходимость держать на постоянном контроле вопрос нелегальной миграции в страну граждан ближнего зарубежья.