"Получилось нежно": Собчак показала селфи с МакSим и похвалилась рейтингами интервью
Журналистка рассказала о том, что видеоролик беседы с певицей набрал миллионы просмотров и держался на первых позициях в трендах "Ютуба".
Скриншот © YouTube / Осторожно: Собчак
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграме" совместную фотографию с МакSим и похвасталась подписчикам высокими рейтингами недавнего интервью с певицей. Собчак назвала артистку "открытой и прекрасной", отметив, что именно из-за этого программа получилась "нежной". Об этом сообщает "Дни.ру".
"Первое место в трендах вторые сутки! И миллионы просмотров!!! Йоххоууу! Вы посмотрели уже наш эксклюзивчик с МакSим? Какие впечатления? Певица Максим для меня — это подтверждение того, что если человек открыт и прекрасен, то и интервью получается нежное. И наоборот — "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива", — заявила журналистка.
"Закат, тепло и голос моего духовника": МакSим показала шрамы и раскрыла, что ей довелось увидеть во время комы
Напомним, выпуск с МакSим появился на канале "Осторожно, Собчак" 14 сентября. Певица дала Ксении первое интервью после комы. В ходе беседы артистка рассказала, как приходила в себя после комы, какие ощущения она испытывала, пока была в медикаментозном сне. Ролик уже набрал более четырёх миллионов просмотров.
Комментариев: 0