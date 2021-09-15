Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграме" совместную фотографию с МакSим и похвасталась подписчикам высокими рейтингами недавнего интервью с певицей. Собчак назвала артистку "открытой и прекрасной", отметив, что именно из-за этого программа получилась "нежной". Об этом сообщает "Дни.ру".

"Первое место в трендах вторые сутки! И миллионы просмотров!!! Йоххоууу! Вы посмотрели уже наш эксклюзивчик с МакSим? Какие впечатления? Певица Максим для меня — это подтверждение того, что если человек открыт и прекрасен, то и интервью получается нежное. И наоборот — "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива", — заявила журналистка.