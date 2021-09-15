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Москвич пошёл с девушкой на свидание, а потом сдал её полиции из-за выбора кафе с плохой репутацией

Юноша начитался в Сети, что мошенницы часто водят молодых людей в заведение, чтобы обмануть на солидную сумму.

15 сентября, 13:06

Москвич пошёл с девушкой на свидание, а потом сдал её полиции из-за выбора кафе с плохой репутацией. Видео © LIFE

Неудачным оказалось свидание для 20-летнего жителя Москвы, который нашёл себе девушку в Интернете. Парню даже пришлось обратиться в полицию с заявлением, так как он заподозрил потенциальную пассию в мошенничестве, рассказал Лайфу источник.

А начиналось всё вполне романтично. Парень нашёл в Сети симпатичную девушку и предложил встретиться. Вскоре они уже гуляли за ручку по улицам столицы, пока девушка не привела его к заведению "Краб" на Октябрьской. Юноша насторожился, так как не раз читал в Интернете, что сюда красивые девушки заманивают мужчин, заказывают вино и сыр, а в итоге общий чек выходит на 20 тысяч рублей и выше.

Молодой человек сразу засомневался в искреннем интересе своей новой знакомой и решил проявить бдительность, чтобы уберечь себя и её потенциальных жертв от финансовых потерь. Он вызвал полицию и написал на новую знакомую заявление о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку.

Мошенница из Иркутской области два года выдавала себя за красотку, обманув мужчин в Сети на 1,5 млн

Мошенница из Иркутской области два года выдавала себя за красотку, обманув мужчин в Сети на 1,5 млн

А ранее Лайф рассказывал, как под Новосибирском мошенницы прочитали пожилой паре стихи и украли миллион рублей. Пенсионеры не сразу поняли, что их обокрали, это выяснилось, когда они решили положить деньги с очередной пенсии к остальным средствам, лежавшим в шкафу. Но там оказалось пусто.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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