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Захарова заявила о многократном усилении информационных атак на Россию в преддверии выборов

Москва уже передала послу США Джону Салливану достаточно серьёзные данные о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела нашей страны.

15 сентября, 12:55
<p>Фото © ТАСС/Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС/Антон Новодережкин

Информационные атаки на Россию в преддверии выборов в Государственную думу многократно усилились, но мы готовы к их отражению. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" в среду заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Атаки сейчас усилились, они усилились многократно в информационно-политической сфере. Они будут продолжены, но мы готовы к этому", — сказала она.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва передала послу США Джону Салливану "достаточно серьёзные" данные о вмешательстве Вашингтона в дела России. Салливан обещал изучить эту информацию.

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Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уже предупреждал о подготовке провокаций извне к выборам в России. По его словам, спецслужбы уже установили информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты. О том, что Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Министр также предупреждал, что Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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