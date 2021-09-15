Захарова заявила о многократном усилении информационных атак на Россию в преддверии выборов

Москва уже передала послу США Джону Салливану достаточно серьёзные данные о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела нашей страны.

Информационные атаки на Россию в преддверии выборов в Государственную думу многократно усилились, но мы готовы к их отражению. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" в среду заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Атаки сейчас усилились, они усилились многократно в информационно-политической сфере. Они будут продолжены, но мы готовы к этому", — сказала она.