В России раскрыли "колоссальный массив" данных о связи американских спецслужб и IT-компаний с авторами приложения УГ, которое даёт рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определённых кандидатов не от партии власти. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Массив вскрытых данных вовлечённости американских спецслужб и IT-компаний в электоральные процессы в России колоссальный", — сказал диписточник издания.

По его словам, создатель приложения экс-директор ФБК* Роман Рубанов живёт в Сан-Франциско и работает директором по специальным проектам американской аэрокосмической Momentus Space Inc. Президентом компании является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором — бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, экс-помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и нацбезопасности.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить связанное с ФБК приложение. В ведомстве подчеркнули, что игнорирование предписания является нарушением российского законодательства и влечёт административную ответственность.

