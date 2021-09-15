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Стали известны интересные подробности о связях создателя приложения УГ с Пентагоном

Оказалось, что разработчик живёт в Сан-Франциско и работает в компании экс-чиновника американского Минобороны.

15 сентября, 12:12
<p>Фото © ТАСС/DPA</p>

Фото © ТАСС/DPA

В России раскрыли "колоссальный массив" данных о связи американских спецслужб и IT-компаний с авторами приложения УГ, которое даёт рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определённых кандидатов не от партии власти. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Массив вскрытых данных вовлечённости американских спецслужб и IT-компаний в электоральные процессы в России колоссальный", — сказал диписточник издания.

По его словам, создатель приложения экс-директор ФБК* Роман Рубанов живёт в Сан-Франциско и работает директором по специальным проектам американской аэрокосмической Momentus Space Inc. Президентом компании является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором — бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, экс-помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и нацбезопасности.

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Ранее Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить связанное с ФБК приложение. В ведомстве подчеркнули, что игнорирование предписания является нарушением российского законодательства и влечёт административную ответственность.


* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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