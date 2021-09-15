Пользователи сообщают о сбое в Telegram

Пользователи из России, Белоруссии и с Украины сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, 50% юзеров жалуются на неполадки в приложении, 36% испытывают проблемы с подключением к серверу, 14% не могут отправлять сообщения. Сбой фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Киеве и других крупных городах.