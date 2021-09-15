Пользователи сообщают о сбое в Telegram
Большая часть жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.
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Пользователи из России, Белоруссии и с Украины сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Так, 50% юзеров жалуются на неполадки в приложении, 36% испытывают проблемы с подключением к серверу, 14% не могут отправлять сообщения. Сбой фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Киеве и других крупных городах.
А накануне вечером глобальный сбой произошёл в социальной сети "Инстаграм". Пользователи из разных стран мира жаловались на проблемы с приложением и веб-сайтом.
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