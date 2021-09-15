НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пользователи сообщают о сбое в Telegram

Большая часть жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.

15 сентября, 12:46

Фото © Pixabay

Пользователи из России, Белоруссии и с Украины сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, 50% юзеров жалуются на неполадки в приложении, 36% испытывают проблемы с подключением к серверу, 14% не могут отправлять сообщения. Сбой фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Киеве и других крупных городах.

В России зафиксирован резкий всплеск мошенничеств через Telegram

В России зафиксирован резкий всплеск мошенничеств через Telegram

А накануне вечером глобальный сбой произошёл в социальной сети "Инстаграм". Пользователи из разных стран мира жаловались на проблемы с приложением и веб-сайтом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1