К отоплению подключили уже более половины жилых домов Москвы
Заммэра Пётр Бирюков напомнил, что технологический срок для этой процедуры составляет пять суток.
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В Москве отопление включено уже более чем в 50% жилых домов и более чем в 60% социальных объектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"По указанию мэра Москвы в понедельник в городе стартовал отопительный сезон. По состоянию на 12:00 15 сентября тепло подаётся более чем в 50% жилых домов и 63% социальных объектов", — отметил он.
Бирюков напомнил, что первыми отопление получают соцобъекты, жилые дома и офисы, а затем — предприятия торговли и промышленности. На весь процесс выделяют пять суток.
Напомним, столичные детсады, школы и больницы начали подключать к отоплению по заявкам уже 9 сентября, а 13 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона.
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