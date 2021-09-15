В Иванове участники свадебного кортежа устроили стрельбу
Машины при этом заняли всю проезжую часть, а некоторые из стрелков высовывались из окон на ходу.
Участники свадебного кортежа в Иванове устроили стрельбу. Видео @ LIFE
В минувшие выходные гости свадьбы в Иванове в прямом смысле шумно отметили важный для молодожёнов день. На улице Любимова участники свадебного кортежа стали стрелять в воздух из окон машин. При этом некоторые иномарки выезжали на встречную полосу, грубо нарушая ПДД, рассказал Лайфу источник.
Видео праздничной поездки закономерно привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов. На кадрах отчётливо видно, как молодые люди высовываются из окон машин, достают оружие и очередями стреляют в воздух. Как уточнили Лайфу в региональном ГУ МВД, по данному факту проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативниками устанавливаются личности стрелков.
А ранее Лайф рассказывал про эпатажную свадьбу рэпера Моргенштерна. Торжество отгремело в последний день лета. Прямо перед загсом жених снял штаны, словно устроив "цирковое представление". В самый разгар треш-вечеринки с участием монаха с таблетками нагрянула полиция.
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