Лебедята в пруду Пискарёвского кладбища в Петербурге почти доросли до родителей

В Санкт-Петербурге птенцы лебедей-шипунов за два с половиной месяца практически доросли до своих родителей. Такую информацию опубликовал телеканал "Санкт-Петербург".

Двое из четырёх выживших птенцов находятся в пруду Пискарёвского мемориального кладбища. Они пока остаются грязно-серого цвета, поскольку побелеть смогут лишь по достижении трёх лет. Изменения в оперении будут происходить постепенно. Птиц не рекомендуется подкармливать, так как за ними следят сотрудники городского зоопарка, кормя их четыре раза в день определённым рационом.