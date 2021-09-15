Лебедята в пруду Пискарёвского кладбища в Петербурге почти доросли до родителей
Из четырёх птенцов выжили только двое. Они находятся под пристальным вниманием сотрудников зоопарка.
Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"
Лебедята в пруду Пискарёвского кладбища. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
В Санкт-Петербурге птенцы лебедей-шипунов за два с половиной месяца практически доросли до своих родителей. Такую информацию опубликовал телеканал "Санкт-Петербург".
Двое из четырёх выживших птенцов находятся в пруду Пискарёвского мемориального кладбища. Они пока остаются грязно-серого цвета, поскольку побелеть смогут лишь по достижении трёх лет. Изменения в оперении будут происходить постепенно. Птиц не рекомендуется подкармливать, так как за ними следят сотрудники городского зоопарка, кормя их четыре раза в день определённым рационом.
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