В Дзержинске кондуктор высадила десятилетнюю девочку из автобуса из-за 5 рублей
По данным Лайфа, сотрудница уже написала объяснительную, дальше её ждёт дисциплинарная комиссия.
В Дзержинске кондуктор выгнала ребёнка из автобуса из-за пяти рублей. Видео © VK / Носова Олеся
В городе Дзержинске Нижегородской области кондуктор высадила десятилетнюю школьницу из автобуса, потому что ей не хватило пяти рублей для оплаты проезда. Об инциденте рассказала в соцсети "ВКонтакте" мать девочки.
По её словам, десятилетняя школьница выронила пятирублёвую монету, после чего сразу позвонила маме и попросила встретить её на остановке. Но, по словам Олеси, кондуктор не поверила в историю девочки и заставила покинуть автобус. Пассажиры пытались заступиться за ребёнка, но и это не помогло. При этом в комментариях к публикации местные жители отметили, что кондуктор давно "нападает" на пассажиров, которые, по её мнению, делают что-то неправильно.
Источник рассказал Лайфу, что кондуктор видит ситуацию иначе. По словам Марии, девочка дала 20 рублей и показала справку из школы. Сотрудница утверждает, что просто прошептала девочке, что она действует только в маршрутках, а в обычных автобусах скидки на проезд предоставляются по транспортной карте. Кондуктор подчеркнула, что девочку из автобуса не выталкивала и даже не знает, на какой остановке она вышла. При этом Мария порекомендовала родителям заранее делать школьные проездные.
Также Лайфу стало известно, что кондуктор уже написала объяснительную, а теперь ей предстоит дисциплинарная комиссия. В связи с инцидентом в её отношении могут применить соответствующие меры дисциплинарного характера, в том числе финансовые.
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Ранее Лайф писал о том, как российских школьников попытались накормить супом с пауками. В итоге четвероклашки остались голодными, заявила одна из родительниц. От директора школы потребовали предоставить объяснительную.
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