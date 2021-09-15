В Дзержинске кондуктор высадила десятилетнюю девочку из автобуса из-за 5 рублей

В Дзержинске кондуктор выгнала ребёнка из автобуса из-за пяти рублей. Видео © VK / Носова Олеся

В городе Дзержинске Нижегородской области кондуктор высадила десятилетнюю школьницу из автобуса, потому что ей не хватило пяти рублей для оплаты проезда. Об инциденте рассказала в соцсети "ВКонтакте" мать девочки.

По её словам, десятилетняя школьница выронила пятирублёвую монету, после чего сразу позвонила маме и попросила встретить её на остановке. Но, по словам Олеси, кондуктор не поверила в историю девочки и заставила покинуть автобус. Пассажиры пытались заступиться за ребёнка, но и это не помогло. При этом в комментариях к публикации местные жители отметили, что кондуктор давно "нападает" на пассажиров, которые, по её мнению, делают что-то неправильно.

Источник рассказал Лайфу, что кондуктор видит ситуацию иначе. По словам Марии, девочка дала 20 рублей и показала справку из школы. Сотрудница утверждает, что просто прошептала девочке, что она действует только в маршрутках, а в обычных автобусах скидки на проезд предоставляются по транспортной карте. Кондуктор подчеркнула, что девочку из автобуса не выталкивала и даже не знает, на какой остановке она вышла. При этом Мария порекомендовала родителям заранее делать школьные проездные.

Также Лайфу стало известно, что кондуктор уже написала объяснительную, а теперь ей предстоит дисциплинарная комиссия. В связи с инцидентом в её отношении могут применить соответствующие меры дисциплинарного характера, в том числе финансовые.