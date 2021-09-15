Дезинсектора, который обрабатывал "Магнит" до истории с отравлением, доставили в суд
Похоже, что у подозреваемого до сих пор не было возможности даже переодеться — судя по видео, он всё ещё в рабочей спецовке.
Дезинсектора, который обрабатывал "Магнит" до истории с отравлением, доставили в суд.
Видео © LIFE
39-летний сотрудник фирмы-дезинсектора Антон Котов, который стал первым и пока ещё единственным подозреваемым по делу о смертельном отравлении двух москвичек, доставлен в Пресненский суд. Сегодня ему изберут меру пресечения. Следствие просит арестовать мужчину.
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении 39-летнего сотрудника частной компании, осуществлявшего обработку торгового помещения, меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила журналистам в среду представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
В данный момент мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За данное правонарушение грозит до десяти лет лишения свободы. Как ранее сообщал Лайф, задержанный своей вины не признаёт.
"Это нереально": Глава фирмы-дезинфектора заявил, что доза распылённого в "Магните" вещества не могла убить людей
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 13 сентября СКР сообщил о задержании первого подозреваемого по делу о смертельном отравлении москвичек. Правда, в Роспотребнадзоре не верят в версию об отравлении бабушки и внучки веществом для дезинсекции. Даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.
Комментариев: 0