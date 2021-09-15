В Москве избили дубинкой и ограбили звёздного PR-директора и его жену
У супругов диагностирована черепно-мозговая травма, а у мужчины также перелом руки со смещением.
Майк Доренский вместе с супругой. Фото © Соцсети
В Москве напали на известного в шоу-бизнесе PR-директора Майка Доренского, успевшего поработать с Бари Алибасовым, группой "На-на", Леонидом Дзюником и другими российскими звёздами. Вместе с ним также были избиты его жена и собака. Как рассказал Лайфу сам потерпевший, инцидент произошёл накануне днём в столичном районе Гольяново.
На подозрительного мужчину обратила внимание собака Доренского, которая начала лаять, чем разозлила напавшего. Между мужчинами завязался словесный конфликт, после чего злоумышленник ушёл. Но ненадолго.
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"Минут через десять он вернулся с дубинкой, ударил сначала собаку, потом ударил меня. Я отключился, а он меня, со слов жены, добивал уже лежащего. Жена попыталась снять его на видео, но он кинулся в её сторону и также дал ей по голове, она потеряла создание", — рассказал собеседник Лайфа.
Очнувшись, супруги не досчитались восьми тысяч рублей и мобильного телефона. Полицейские сработали очень быстро и задержали подозреваемого уже через несколько часов, вычислив его маршрут по камерам. Похищенный смартфон был при нём, но вот деньги вернуть так и не удалось. Впрочем, сейчас Доренского и его жену беспокоит другое: в больнице им обоим диагностировали черепно-мозговую травму, а звёздному пиарщику в довесок ещё и перелом руки со смещением. Теперь супруги надеются на то, что по факту нападения будет возбуждено уголовное дело, и хотят добиться максимального наказания для своего обидчика.
Ранее Лайф сообщал, что в центре Москвы 22-летний уроженец Иркутской области ударом ножа убил врача-рентгенолога поликлиники "Литфонда" Андрея Кравцова, который в этот момент возвращался с работы домой. Преступника задержали по горячим следам.
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