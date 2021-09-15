В Москве избили дубинкой и ограбили звёздного PR-директора и его жену

В Москве напали на известного в шоу-бизнесе PR-директора Майка Доренского, успевшего поработать с Бари Алибасовым, группой "На-на", Леонидом Дзюником и другими российскими звёздами. Вместе с ним также были избиты его жена и собака. Как рассказал Лайфу сам потерпевший, инцидент произошёл накануне днём в столичном районе Гольяново.

На подозрительного мужчину обратила внимание собака Доренского, которая начала лаять, чем разозлила напавшего. Между мужчинами завязался словесный конфликт, после чего злоумышленник ушёл. Но ненадолго.

"Минут через десять он вернулся с дубинкой, ударил сначала собаку, потом ударил меня. Я отключился, а он меня, со слов жены, добивал уже лежащего. Жена попыталась снять его на видео, но он кинулся в её сторону и также дал ей по голове, она потеряла создание", — рассказал собеседник Лайфа.

Очнувшись, супруги не досчитались восьми тысяч рублей и мобильного телефона. Полицейские сработали очень быстро и задержали подозреваемого уже через несколько часов, вычислив его маршрут по камерам. Похищенный смартфон был при нём, но вот деньги вернуть так и не удалось. Впрочем, сейчас Доренского и его жену беспокоит другое: в больнице им обоим диагностировали черепно-мозговую травму, а звёздному пиарщику в довесок ещё и перелом руки со смещением. Теперь супруги надеются на то, что по факту нападения будет возбуждено уголовное дело, и хотят добиться максимального наказания для своего обидчика.