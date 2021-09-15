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"Будь в тренде!": В украинском вузе открылся первый в мире факультет TikTok

Создатели образовательной программы подчеркнули её актуальность в быстро меняющемся мире.

15 сентября, 12:57

Фото © Instagram / Михайло Поплавський

В украинском университете открылся TikTok-факультет. Видео © Instagram / Михайло Поплавський

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ), певец Михаил Поплавский провёл церемонию открытия факультета TikTok. Он рассказал об этом на своей странице в "Инстаграме".

"Моя миссия — украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодёжь, которая будет творить новую историю Украины", — заявил Поплавский.

Ректор университета объяснил, что вуз является брендом, который "покоряет мировое информационное пространство". А "ТикТок", в свою очередь, это "медиафеномен", ставший самой популярной соцсетью у молодёжи.

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Выпускница КНУКиИ Лилия Можаева, которая является начальником культурно-творческого отдела, возглавила новый проект. По её мнению, данное направление очень востребовано, поскольку мир быстро развивается, а TikTok занимает лидирующие позиции среди остальных соцсетей.

"Сейчас мир очень быстро развивается, появляются новые соцсети, и ТikТоk держит лидирующие позиции. Если вы хотите быть лидерами по жизни, то ТikТоk — это ваша тема", — заявила Можаева.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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