В онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера сериала "Допинг. Всемирная энциклопедия"

В онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера нового документального проекта — сериала "Допинг. Всемирная энциклопедия" производства студии "Бюро-78", созданного при поддержке Института развития Интернета (ИРИ).

Документальный сериал с участием героев громких скандалов расскажет об истории допинга с первого появления в античности до последних историй в мире большого спорта. Проект раскроет реальные факты о знаменитом разоблачении американских легкоатлетов Мэрион Джонс и Лэнса Армстронга, закрытой допинговой программе ГДР, трагедии финских лыжников, истории Григория Родченкова, о допинге в Китае, большой политике и спорте высоких достижений от лица свидетелей этих историй.

В проекте приняли участие почётный президент Олимпийского комитета России, член МОК и исполкома ОКР Виталий Смирнов, член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд, глава комиссии WADA по расследованиям Ричард Макларен, бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв.

О громких допинговых скандалах рассказали и спортсмены: пловчиха, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр —1980 Рика Райниш; прыгун с трамплина, олимпийский чемпион 1976 года Ханс-Георг Ашенбах; конькобежка, серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина; члены сборной России по лыжным гонкам Анастасия и Пётр Седовы.

Среди участников проекта также бывший научный директор лаборатории Московского антидопингового центра Виктор Уралец, профессор Пенсильванского университета Чарльз Йезалис и советник группы по биоэтике при Еврокомиссии Маркус Шмидт.

Отдельные серии раскроют тему применения допинга вне профессионального спорта — в армии, балете и космосе, а также расскажут о перспективах развития допинга будущего — генных технологиях, биороботах и других новых научных изобретениях.

Продюсерами сериала выступили Дмитрий Иванов (экс-руководитель аппарата Независимой общественной антидопинговой комиссии) и Вадим Косанев (студия "Бюро-78"). Авторы сценария — Дмитрий Иванов и Наталья Марьянчик, обозреватель газеты "Спорт-Экспресс".

Съёмки документального проекта проходили в США, Канаде, Франции, Германии, Италии, Финляндии, Киргизии и России.