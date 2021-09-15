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В Амурской области электрики спасли застрявшего на столбе енота

Во время "спецоперации" местные жители переживали не только за пушистого непоседу, но и за героев.

15 сентября, 13:11

В Амурской области электрики сняли со столба застрявшего енота. Видео © Соцсети

В Амурской области енот забрался на электроопору и не мог спуститься. Местные электрики пришли ему на помощь. В социальных сетях появилось видео спасательной операции.

На кадрах видно, как один из мужчин в рабочей одежде при помощи специальных приспособлений забирается на столб с проводами. На заднем фоне слышны голоса местных жителей, которые переживают не только за пушистого непоседу, но и за его спасителя. Однако всё прошло успешно, и зверь был спасён.

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Ранее в Петербурге спасатели сломали стену дома ради двух котят, застрявших в дымоходе. Жительница Северной столицы услышала жалобный "мяв" и вызвала помощь. Испуганных пушистиков достали и отдали маме-кошке, которая в течение этого времени суетилась рядом, переживая за детёнышей.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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