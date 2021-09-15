В Амурской области электрики спасли застрявшего на столбе енота
Во время "спецоперации" местные жители переживали не только за пушистого непоседу, но и за героев.
В Амурской области электрики сняли со столба застрявшего енота. Видео © Соцсети
В Амурской области енот забрался на электроопору и не мог спуститься. Местные электрики пришли ему на помощь. В социальных сетях появилось видео спасательной операции.
На кадрах видно, как один из мужчин в рабочей одежде при помощи специальных приспособлений забирается на столб с проводами. На заднем фоне слышны голоса местных жителей, которые переживают не только за пушистого непоседу, но и за его спасителя. Однако всё прошло успешно, и зверь был спасён.
Ранее в Петербурге спасатели сломали стену дома ради двух котят, застрявших в дымоходе. Жительница Северной столицы услышала жалобный "мяв" и вызвала помощь. Испуганных пушистиков достали и отдали маме-кошке, которая в течение этого времени суетилась рядом, переживая за детёнышей.
Лента новостей
Москвич пошёл с девушкой на свидание, а потом сдал её полиции из-за выбора кафе с плохой репутацией
сегодня в 13:06
"Будь в тренде!": В украинском вузе открылся первый в мире факультет TikTok
сегодня в 12:57
Захарова заявила о многократном усилении информационных атак на Россию в преддверии выборов
сегодня в 12:55
Комментариев: 0