В Амурской области электрики спасли застрявшего на столбе енота

В Амурской области енот забрался на электроопору и не мог спуститься. Местные электрики пришли ему на помощь. В социальных сетях появилось видео спасательной операции.

На кадрах видно, как один из мужчин в рабочей одежде при помощи специальных приспособлений забирается на столб с проводами. На заднем фоне слышны голоса местных жителей, которые переживают не только за пушистого непоседу, но и за его спасителя. Однако всё прошло успешно, и зверь был спасён.