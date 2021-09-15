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Появилось видео, как Ивлеева страстно поцеловала Собчак прямо на сцене под шокированные крики толпы

Блондинки пощекотали присутствующим нервы, решившись на неожиданный поступок.

15 сентября, 13:22

Скриншот © Telegram / "Грязное ВПШ"

В Сети появилось видео, которое у многих зрителей вызвало весьма противоречивые эмоции. На кадрах блогерша Настя Ивлеева и ведущая Ксения Собчак обменялись страстным поцелуем под крики зала, стоя прямо на сцене. Настя наклонилась к блондинке, придерживая её лицо рукой, а после "перформанса" гордо удалилась, оставив смущённо улыбавшуюся Ксению.

Видео © Telegram / "Грязное ВПШ"

В подписи сообщалось, что поцелуй случился во время drag-шоу «Королевские кобры», которое запустила Настя Ивлеева. "Это будет масштабный танцевальный турнир! Мы собрали 36 самых ярких drag-артистов со всей страны🙌🏽 На протяжении шести отборочных эпизодов и одного финального выпуска они будут бороться за корону 👑главного drag-артиста России и (дорогие, сюрприз!) — приз 1 000 000 рублей! 💰", — рассказывала блогерша в "Инстаграме" о своей задумке.

Скриншот © Telegram / "Грязное ВПШ"

Скриншот © Telegram / "Грязное ВПШ"

Часть пользователей поступок звёзд смутил. Они решили, что блондинкам стоит вести себя сдержаннее на публике. Кроме того, Ивлееву и Собчак обвинили в "попытке похайпить". А другие юзеры сочли сцену поводом для шуток.

Эх, зря, что уже прежней Настюхи не будет

BOSSONICA

Фото © Instagram / _agentgirl_, xenia_sobchak

Фото © Instagram / _agentgirl_, xenia_sobchak

Собчак в шоке-е-е😂, теперь её любят и девочки, да ещё какие 😂😂. Настюшка — хорошая партия 😂😂😂😂😂🔥🔥🔥🔥

Margo 

Это меркзо, выглядит как просто попытка похайпить, и явно неудачная

Гришка Пряник

Недавно Настя Ивлеева сообщила о своём расставании с рэпером Элджеем. Также она дала интервью Ксении Собчак, а перед этим ведущая и блогерша на день "обменялась жизнями", записав ролик для "Ютуба".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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