Главное дерби России ЦСКА — "Спартак" смогут посетить до 10 тысяч зрителей

Московское дерби ЦСКА — "Спартак" вживую смогут увидеть до 10 тысяч болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

При этом попасть на стадион смогут лишь те, у кого есть QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, или же переболевшие им в течение последних шести месяцев.