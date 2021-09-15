Главное дерби России ЦСКА — "Спартак" смогут посетить до 10 тысяч зрителей
Матч пройдёт в понедельник, 20 сентября, на стадионе "ВЭБ-арена". Начало игры в 19:00.
Фото © ПФК ЦСКА
Московское дерби ЦСКА — "Спартак" вживую смогут увидеть до 10 тысяч болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.
При этом попасть на стадион смогут лишь те, у кого есть QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, или же переболевшие им в течение последних шести месяцев.
Напомним, матч ЦСКА — "Спартак" на "ВЭБ-арене" в Москве состоится 20 сентября в 19:00. Перед встречей команды занимают соседние места в турнирной таблице — восьмое и девятое, имея в активе по десять очков после семи туров.
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