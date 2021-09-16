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Полузащитник "Спартака" Зобнин пропустит около четырёх недель из-за травмы

Днём ранее красно-белые уступили польской "Легии" в первом туре группового этапа Лиги Европы.

16 сентября, 09:24
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин, который получил травму во время матча с варшавской "Легией", пропустит из-за этого около четырёх недель.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, Зобнин получил повреждение икроножной мышцы, в результате чего его восстановление займёт около месяца.

Грустный старт: "Легия" выиграла у "Спартака" в первом матче группового этапа Лиги Европы

Грустный старт: "Легия" выиграла у "Спартака" в первом матче группового этапа Лиги Европы

Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" проиграл в первом матче группового этапа Лиги Европы варшавской "Легии" со счётом 0:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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