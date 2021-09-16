Полузащитник "Спартака" Зобнин пропустит около четырёх недель из-за травмы
Днём ранее красно-белые уступили польской "Легии" в первом туре группового этапа Лиги Европы.
Фото © ФК "Спартак"
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин, который получил травму во время матча с варшавской "Легией", пропустит из-за этого около четырёх недель.
Как сообщает пресс-служба красно-белых, Зобнин получил повреждение икроножной мышцы, в результате чего его восстановление займёт около месяца.
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" проиграл в первом матче группового этапа Лиги Европы варшавской "Легии" со счётом 0:1.
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