Полузащитник "Спартака" Зобнин пропустит около четырёх недель из-за травмы

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин, который получил травму во время матча с варшавской "Легией", пропустит из-за этого около четырёх недель.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, Зобнин получил повреждение икроножной мышцы, в результате чего его восстановление займёт около месяца.