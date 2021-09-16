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Скончался бывший главный тренер баскетбольных ЦСКА и "Динамо" Душан Ивкович

Знаменитый сербский специалист работал в России с 2002 по 2007 год.

16 сентября, 08:16
<p>Фото © Федерация баскетбола Сербии</p>

Фото © Федерация баскетбола Сербии

Бывший главный тренер московских баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо" Душан Ивкович умер в Белграде на 78-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Сербии.

Причина смерти знаменитого наставника не уточняется. Его последним клубом был турецкий "Анадолу Эфес", который серб покинул в 2016 году.

Ивкович работал в России с 2002 по 2007 год. С ЦСКА он выиграл три чемпионата России и Кубок страны, с "Динамо" победил в Кубке УЛЕБ.

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Самым успешным был период Ивковича в греческом "Олимпиакосе", с которым он дважды добился триумфа в Евролиге. Также тренер работал с югославскими "Партизаном", "Радничками", "Шибеником" и "Войводиной", греческими "Арисом", ПАОКом, "Панионисом" и АЕКом.

Со сборной Югославии Ивкович выиграл три чемпионата Европы, чемпионат мира 1990 года и серебро Олимпиады-1988 в Сеуле. Национальную команду Сербии он в 2009 году привёл ко второму месту на чемпионате Европы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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