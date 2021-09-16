Скончался бывший главный тренер баскетбольных ЦСКА и "Динамо" Душан Ивкович

Бывший главный тренер московских баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо" Душан Ивкович умер в Белграде на 78-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Сербии.

Причина смерти знаменитого наставника не уточняется. Его последним клубом был турецкий "Анадолу Эфес", который серб покинул в 2016 году.

Ивкович работал в России с 2002 по 2007 год. С ЦСКА он выиграл три чемпионата России и Кубок страны, с "Динамо" победил в Кубке УЛЕБ.

Самым успешным был период Ивковича в греческом "Олимпиакосе", с которым он дважды добился триумфа в Евролиге. Также тренер работал с югославскими "Партизаном", "Радничками", "Шибеником" и "Войводиной", греческими "Арисом", ПАОКом, "Панионисом" и АЕКом.