Европарламент утвердил доклад об ужесточении политики ЕС в отношении России

В ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом о пересмотре отношений ЕС с Россией. Его поддержало 494 депутата, против было 103 парламентария, ещё 72 воздержались.

В своём докладе Кубилюс предлагает ЕС придерживаться ряда принципов в отношении Москвы. В частности, документ предусматривает "противодействие угрозе безопасности", "борьбу с вмешательством РФ в дела ЕС и стран "Восточного партнёрства", "выборочный диалог с Кремлём", а также "поддержку демократического общества".

В докладе также утверждается, что страны Евросоюза должны "быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму", если будут констатированы "нарушения демократических процедур и международного права". Напомним, что решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС.