Европарламент утвердил доклад об ужесточении политики ЕС в отношении России
В числе прочего документ предусматривает "выборочный диалог с Кремлём" и "противодействие угрозе безопасности".
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В ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом о пересмотре отношений ЕС с Россией. Его поддержало 494 депутата, против было 103 парламентария, ещё 72 воздержались.
В своём докладе Кубилюс предлагает ЕС придерживаться ряда принципов в отношении Москвы. В частности, документ предусматривает "противодействие угрозе безопасности", "борьбу с вмешательством РФ в дела ЕС и стран "Восточного партнёрства", "выборочный диалог с Кремлём", а также "поддержку демократического общества".
В докладе также утверждается, что страны Евросоюза должны "быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму", если будут констатированы "нарушения демократических процедур и международного права". Напомним, что решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС.
Ранее Совет ЕС ещё на полгода продлил персональные санкции против россиян, которые были впервые введены 17 марта 2014 года. На данный момент штрафные меры применяются по отношению к 177 физическим лицам и 48 организациям. Они предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в Евросоюзе.
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