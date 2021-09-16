НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Европарламент утвердил доклад об ужесточении политики ЕС в отношении России

В числе прочего документ предусматривает "выборочный диалог с Кремлём" и "противодействие угрозе безопасности".

16 сентября, 07:57
<p>Фото © Официальный сайт <a href="https://www.europarl.europa.eu/portal/en" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Европарламента</a></p>

Фото © Официальный сайт Европарламента

В ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом о пересмотре отношений ЕС с Россией. Его поддержало 494 депутата, против было 103 парламентария, ещё 72 воздержались.

В своём докладе Кубилюс предлагает ЕС придерживаться ряда принципов в отношении Москвы. В частности, документ предусматривает "противодействие угрозе безопасности", "борьбу с вмешательством РФ в дела ЕС и стран "Восточного партнёрства", "выборочный диалог с Кремлём", а также "поддержку демократического общества".

В докладе также утверждается, что страны Евросоюза должны "быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму", если будут констатированы "нарушения демократических процедур и международного права". Напомним, что решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС.

Боррель обвинил Россию в желании посеять раздор среди стран Евросоюза

Боррель обвинил Россию в желании посеять раздор среди стран Евросоюза

Ранее Совет ЕС ещё на полгода продлил персональные санкции против россиян, которые были впервые введены 17 марта 2014 года. На данный момент штрафные меры применяются по отношению к 177 физическим лицам и 48 организациям. Они предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в Евросоюзе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В ЕС заявили о намерении реформировать Шенген

вчера в 13:59

В Кремле отреагировали на решение Европарламента пересмотреть отношения с Россией

сегодня в 08:59

Песков заявил, что западные IT-гиганты должны оплатить назначенные им штрафы

сегодня в 09:31

Глава РПЛ заявил, что лига изучила стоимость собственных медиаправ

сегодня в 09:31

Барецкий после избиения хочет подать в суд на МакSим, о болезни которой знает неприятную правду

сегодня в 09:29

Новости партнеров

Layer 1