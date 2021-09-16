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Правительство утвердило услуги для получения "спортивного" налогового вычета

В кабмине подготовили подробные критерии для организаций и раскрыли способы оформления выплаты.

16 сентября, 07:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Определён список услуг, при оплате которых можно будет получить налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на его сайте.

"В списке физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги, и платил деньги, например приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету", — отметила пресс-служба кабмина.

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У такой организации физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности, штат сотрудников — состоять из специалистов с профильным образованием не ниже среднего профессионального. Также структура не может находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Оформить вычет может любой россиянин в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов от него требуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. На получение выплаты также имеют право родители за детей в возрасте до 18 лет.

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Напомним, Лайф ранее подробно объяснял, что это за новый налоговый "спортивный" вычет и как именно он работает.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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