Московские врачи перешли на новый метод лечения беременных женщин с ковидом

В России начали применять новую терапию для лечения коронавирусной инфекции. Первой препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител стала использовать Москва. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Во всём мире их [препараты] используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания CoViD-19, у которых есть риски тяжёлого течения заболевания. Пациентами, которым в первую очередь рекомендовали новую терапию, стали беременные женщины с коронавирусной инфекцией. В Москве для них разработали новые алгоритмы оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

По словам специалистов, беременные женщины особенно нуждаются в защите от коронавируса, так как из-за физиологических изменений их организм больше подвержен респираторным вирусным инфекциям и они находятся в группе риска по тяжёлому течению ОРВИ и CoViD-19.

На сегодняшний день новую терапию получило уже более 70 пациенток. Нежелательных явлений в ходе лечения зафиксировано не было, при этом вирус быстро был нейтрализован и состояние женщин улучшилось. Для наблюдения за пациентками на базе городских клинических больниц № 52 и №15 имени О.М. Филатова были открыты специальные стационары кратковременного пребывания. Там акушеры-гинекологи контролируют состояние беременных во время терапии.