В ООН оценили требование пускать на заседания Генассамблеи только привитых

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не имеет полномочий требовать от делегатов стран — членов организации предъявлять доказательства, что они привиты от коронавируса. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Напомним, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что это требование властей Нью-Йорка идёт вразрез с соглашением между ООН и США о штаб-квартире организации и нарушает её устав. Из-за правил пропуска в здание дипломат запросил срочного заседания Генассамблеи ООН в четверг.