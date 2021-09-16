НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ООН оценили требование пускать на заседания Генассамблеи только привитых

Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя потребовал провести срочное заседание по этому вопросу.

16 сентября, 02:43

Фото © Pixabay

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не имеет полномочий требовать от делегатов стран — членов организации предъявлять доказательства, что они привиты от коронавируса. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Напомним, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что это требование властей Нью-Йорка идёт вразрез с соглашением между ООН и США о штаб-квартире организации и нарушает её устав. Из-за правил пропуска в здание дипломат запросил срочного заседания Генассамблеи ООН в четверг.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

"Генеральный секретарь не имеет полномочий принуждать делегатов к чему-то", указал Дюжаррик.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Россия выступила против допуска в зал Генассамблеи ООН только вакцинированных

вчера в 22:46

В Китае возмутились новым военным союзом США, Великобритании и Австралии

сегодня в 00:26

Корабль "Шэньчжоу-12" отделился от модуля станции КНР для возвращения на Землю

сегодня в 03:27

Жителю Приморья дали пять лет строгого режима за похищение клетки с попугаями

сегодня в 02:56

В Петербурге рассказали об организации движения после закрытия Биржевого моста на реконструкцию

сегодня в 02:51

Новости партнеров

Layer 1