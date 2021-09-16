Бизнес выступил против повышения налога на добычу полезных ископаемых для металлургов

Российские бизнесмены выступили против повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для отечественных металлургических компаний. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник, участвовавший в совещании в Правительстве РФ, на котором рассматривались варианты изменения налогообложения металлургической отрасли.

"Бизнес против повышения НДПИ, считает, что будет сложно учесть все особенности добычи в разных компаниях и месторождениях. Если экспериментировать с налогами с целью изъятия дополнительных доходов в бюджет, то проще посмотреть на возможное повышение налога на прибыль и его дифференциации по отраслям и размерам бизнеса", — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что Правительство РФ предлагает в качестве одного из вариантов изменения налогообложения металлургической и химической отраслей привязать ставку НДПИ к биржевым котировкам на соответствующие сырьевые товары. При этом сама ставка в большинстве случаев повышается, сообщил один из участников совещания.

В частности, в этом варианте речь идёт об изменении схемы налогообложения для чёрной и цветной металлургии, для производителей удобрений и коксующегося угля. Так, для чёрной металлургии предлагается повысить текущую ставку НДПИ с 4,8% до 6%, которая умножается на биржевую котировку железной руды Iron Ore Fines 62% Fe spot China. Для цветмета ставку НДПИ в размере 730 рублей на тонну предлагается сохранить, как и коэффициент КРЕНТА в размере 3,5, но ввести котировки на соответствующий металл — медь (LMCADY Comdty), никель (LMNIDY Comdty), палладий (PALL Comdty), платину (PLAT Comdty). Коксующийся уголь планируется обложить ставкой НДПИ в 6% (вместо текущей в 57 руб.), помноженной на котировку FOB US East Coast.

Ранее сообщалось, что в России может втрое вырасти налог на добычу полезных ископаемых для металлургов. Сейчас он не превышает 1–2% от выручки компаний. В правительстве предложили увеличить коэффициент к ставке НДПИ с 3,5 до 10, что фактически повысит налоги в три раза. Такое решение в кабмине объяснили тем, что российские металлургические компании имеют достаточно высокий уровень дохода, но при этом мало инвестируют. Эксперты считают, что подобные меры Минфина увеличат налоговую нагрузку на металлургическую отрасль примерно на 100 миллиардов рублей в год.