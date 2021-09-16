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Российским водителям рассказали о новых штрафах на дороге

Отмечается, что, если по истечении десятидневного срока автовладелец не устранит нарушения, тогда инспекция остановит регистрацию машины.

16 сентября, 01:58

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Инспекторы ГИБДД начали выдавать российским водителям предписание о снятии автомобильных шторок и каркасных сеток на передних стёклах транспортного средства. Об этом сообщает портал Autonews.

Как уточняется, первые сообщения об этом запрете появились ещё весной, однако тогда сотрудники инспекции ограничивались предупреждением либо штрафом в размере 500 рублей. Теперь же вместе с денежным взысканием автомобилистам начали выдавать предписание о снятии шторок в указанный период или вообще заставлять снимать их на месте. Причиной таких действий инспекторов стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию машины.

Для регистрации автомобиля в ГИБДД расширят список документов

Для регистрации автомобиля в ГИБДД расширят список документов

Под неправильным использованием подразумевается передвижение автомобиля с задёрнутыми шторками, поясняет издание. Инспекторы ГИБДД ссылаются на технический регламент Таможенного союза и ПДД, в котором говорится, что никакие посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя транспортного средства, поэтому сетки, шторки, равно как и тонировочная плёнка на передних боковых стёклах запрещаются к эксплуатации во время движения авто.

"За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения", — заявили в ГИБДД.

Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах в 2022 году

Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах в 2022 году

При этом отмечается, что, если по истечении десятидневного срока водитель не устранит нарушения, тогда автоинспекция остановит регистрацию машины.

Ранее водителям рассказали о штрафе, который можно будет получить без предупреждения. Дело в том, что назначать его станут на основании фотофиксации. Соответственно, беседу с автовладельцем проводить будет некому.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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