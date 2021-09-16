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"Пожалуйста, не болейте": Игорь Крутой показал видео подготовки к концерту и напугал фанатов

На кадрах видно, как композитор меряет штаны, которые ему явно не по размеру.

16 сентября, 01:51

Игорь Крутой показал видео подготовки к концерту и напугал фанатов. Видео © Instagram / igorkrutoy65

Российский продюсер и композитор Игорь Крутой опубликовал в "Инстаграме" видео, снятое во время подготовки к выступлению на "Новой волне – 2021". На кадрах с примеркой концертного костюма видно, что пиджак без рукавов ему в самый раз, а вот брюки исхудавшему композитору крайне велики, пишет издание "Дни.ру".

Однако брюки удалось ушить, и в итоге Крутой появился на сцене в том самом образе, костюм сидел на композиторе идеально. На концерте в честь юбилея Александра Розенбаума пианист исполнил одну из самых известных его песен "Гоп-стоп".

При этом многие поклонники всерьёз запереживали, когда увидели похудевшего кумира, и пожелали ему огромного здоровья. Стоит отметить, что несколько лет ходили слухи об онкозаболевании Крутого. Артист опроверг их, но уточнил, что ему приходилось ложиться на операцию для удаления новообразования. В прошлом у композитора находили кисту поджелудочной железы, которую вырезали хирурги. "Врачи исполосовали меня", — признавался Крутой.

Игорь Крутой накинулся на хейтера, написав ему такие изощрённые угрозы, что фанаты рассмеялись

Игорь Крутой накинулся на хейтера, написав ему такие изощрённые угрозы, что фанаты рассмеялись

"Крутой сильно похудел, а что случилось?" — задался вопросом один из поклонников композитора.

"Пожалуйста, не болейте, вы у нашей семьи самый любимый артист", — написала другая фанатка творчества музыканта.

"По брюкам видно, что снова похудел", — подчеркнул ещё один пользователь.

Ранее Игорь Крутой опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео с бэкстейджа, где, в частности, расцеловал приехавшую впервые за долгое время в РФ певицу Софию Ротару.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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