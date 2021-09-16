Игорь Крутой показал видео подготовки к концерту и напугал фанатов. Видео © Instagram / igorkrutoy65

Российский продюсер и композитор Игорь Крутой опубликовал в "Инстаграме" видео, снятое во время подготовки к выступлению на "Новой волне – 2021". На кадрах с примеркой концертного костюма видно, что пиджак без рукавов ему в самый раз, а вот брюки исхудавшему композитору крайне велики, пишет издание "Дни.ру".

Однако брюки удалось ушить, и в итоге Крутой появился на сцене в том самом образе, костюм сидел на композиторе идеально. На концерте в честь юбилея Александра Розенбаума пианист исполнил одну из самых известных его песен "Гоп-стоп".

При этом многие поклонники всерьёз запереживали, когда увидели похудевшего кумира, и пожелали ему огромного здоровья. Стоит отметить, что несколько лет ходили слухи об онкозаболевании Крутого. Артист опроверг их, но уточнил, что ему приходилось ложиться на операцию для удаления новообразования. В прошлом у композитора находили кисту поджелудочной железы, которую вырезали хирурги. "Врачи исполосовали меня", — признавался Крутой.

"Крутой сильно похудел, а что случилось?" — задался вопросом один из поклонников композитора.

"Пожалуйста, не болейте, вы у нашей семьи самый любимый артист", — написала другая фанатка творчества музыканта.

"По брюкам видно, что снова похудел", — подчеркнул ещё один пользователь.