Ким Кардашьян пришла на Met Gala в костюме ниндзя, и теперь каждый мем с ней хочется себе сохранить
Последние годы ни один Met Gala не проходил без следовавшей за ним волны мемов. На этот раз в центре внимания создателей народного интернет-творчества была Ким Кардашьян.
Фото © Reddit / Loss_Left, Twitter / fuzzy_kitty146
Если большая часть девушек на мероприятии решила немного оголиться, то Ким примерила неожиданный для себя образ. Она, наоборот, спрятала от глаз папарацци и фанатов всё, кроме длинного хвоста. Увидев это чудо дизайнерской мысли, пользователи соцсетей создали сотни мемов, и в подборке ниже — десять самых смешных из них.
"Немного поправил образ Ким на Met Gala"
Фото © Reddit / Loss_Left
"Ким Кардашьян прибыла на Мет Гала!"
Фото © Reddit / ohnoh18
"Видели Ким на Met Gala?"
Фото © Reddit / mortysmam
"Вы, вообще, видели вчерашний образ Ким? Что-то он мне напоминает... #Sims"
Фото © Twitter / eoinm__
"А вы знали, что Ким Кардашьян снималась в "Американской истории ужасов"?"
Фото © Twitter / clarkentdc
"ПОВ: ты — Ким Кардашьян на Met Gala"
Фото © Twitter / ken_evermore
"Я сейчас ОРУ! Кто-то прифотошопил Ким к кадру из "Узника Азкабана"
Фото © Twitter / LilyMills24
"Ким и её дети пришли на Met Gala"
Фото © Twitter / ryanlev84034148
"Визажист красит Ким Кардашьян на Met Gala 2021.
Тем временем Ким Кардашьян на Met Gala 2021:..."
Фото © Telegram / yobajur
"Ким Кардашьян на #MetGala2021"
Фото © Twitter / fuzzy_kitty146
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