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Ким Кардашьян пришла на Met Gala в костюме ниндзя, и теперь каждый мем с ней хочется себе сохранить

Последние годы ни один Met Gala не проходил без следовавшей за ним волны мемов. На этот раз в центре внимания создателей народного интернет-творчества была Ким Кардашьян.

15 сентября, 15:22

Фото © Reddit / Loss_Left, Twitter / fuzzy_kitty146

Если большая часть девушек на мероприятии решила немного оголиться, то Ким примерила неожиданный для себя образ. Она, наоборот, спрятала от глаз папарацци и фанатов всё, кроме длинного хвоста. Увидев это чудо дизайнерской мысли, пользователи соцсетей создали сотни мемов, и в подборке ниже — десять самых смешных из них.

"Немного поправил образ Ким на Met Gala"

Фото © Reddit / Loss_Left

Фото © Reddit / Loss_Left

"Ким Кардашьян прибыла на Мет Гала!"

Фото © Reddit / ohnoh18

Фото © Reddit / ohnoh18

"Видели Ким на Met Gala?"

Фото © Reddit / mortysmam

Фото © Reddit / mortysmam

"Вы, вообще, видели вчерашний образ Ким? Что-то он мне напоминает... #Sims"

Фото © Twitter / eoinm__

Фото © Twitter / eoinm__

"А вы знали, что Ким Кардашьян снималась в "Американской истории ужасов"?"

Фото © Twitter / clarkentdc

Фото © Twitter / clarkentdc

"ПОВ: ты — Ким Кардашьян на Met Gala"

Фото © Twitter / ken_evermore

Фото © Twitter / ken_evermore

"Я сейчас ОРУ! Кто-то прифотошопил Ким к кадру из "Узника Азкабана"

Фото © Twitter / LilyMills24

Фото © Twitter / LilyMills24

"Ким и её дети пришли на Met Gala"

Фото © Twitter / ryanlev84034148

Фото © Twitter / ryanlev84034148

"Визажист красит Ким Кардашьян на Met Gala 2021.

Тем временем Ким Кардашьян на Met Gala 2021:..."

Фото © Telegram / yobajur

Фото © Telegram / yobajur

"Ким Кардашьян на #MetGala2021"

Фото © Twitter / fuzzy_kitty146

Фото © Twitter / fuzzy_kitty146

10 красоток с Met Gala 2021, которые выглядят голыми, если не приглядеться к их откровенным платьям

10 красоток с Met Gala 2021, которые выглядят голыми, если не приглядеться к их откровенным платьям

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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