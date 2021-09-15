Ким Кардашьян пришла на Met Gala в костюме ниндзя, и теперь каждый мем с ней хочется себе сохранить

Последние годы ни один Met Gala не проходил без следовавшей за ним волны мемов. На этот раз в центре внимания создателей народного интернет-творчества была Ким Кардашьян.