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10 красоток с Met Gala 2021, которые выглядят голыми, если не приглядеться к их откровенным платьям

Звёздным модникам снова предоставилась возможность похвастаться нарядами. Они собрались на Met Gala — бал института костюма в Нью-Йорке.

14 сентября, 13:32

Фото © Instagram / vogueparis, christiancowan

Часть красавиц решили, что откровенность всегда в моде, и, не смущаясь, щеголяли в пикантных нарядах. Особенно по вкусу им пришлись прозрачные платья. В таких рискнули появиться в том числе Ирина Шейк, Кендал Дженнер и Винни Харлоу.

Модель Кендалл Дженнер

Фото © Instagram / givenchyofficial, vogueitalia

Фото © Instagram / givenchyofficial, vogueitalia

Актриса Меган Фокс

Фото © Instagram / meganfox

Фото © Instagram / meganfox

Модель Ирина Шейк

Фото © Instagram / jeremyscott

Фото © Instagram / jeremyscott

Актриса Зои Кравиц

Фото © Instagram / vogueparis

Фото © Instagram / vogueparis

Модель Эмили Ратаковски

Фото © Instagram / verawanggang

Фото © Instagram / verawanggang

Актриса и певица Дженнифер Лопес

Фото © Instagram / robzangardi

Фото © Instagram / robzangardi

Модель Карли Клосс

Фото © Instagram / karliekloss, wesgordon

Фото © Instagram / karliekloss, wesgordon

Модель Винни Харлоу

Фото © Instagram / winnieharlow

Фото © Instagram / winnieharlow

Рэп-исполнительница Saweetie

Фото © Instagram / christiancowan

Фото © Instagram / christiancowan

Модель Имаан Хаммам

Фото © Instagram / versace

Фото © Instagram / versace

10 звёзд с премии MTV, которые настолько безвкусно оделись, что остальные гости обходили их стороной

10 звёзд с премии MTV, которые настолько безвкусно оделись, что остальные гости обходили их стороной

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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