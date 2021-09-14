10 красоток с Met Gala 2021, которые выглядят голыми, если не приглядеться к их откровенным платьям
Звёздным модникам снова предоставилась возможность похвастаться нарядами. Они собрались на Met Gala — бал института костюма в Нью-Йорке.
Фото © Instagram / vogueparis, christiancowan
Часть красавиц решили, что откровенность всегда в моде, и, не смущаясь, щеголяли в пикантных нарядах. Особенно по вкусу им пришлись прозрачные платья. В таких рискнули появиться в том числе Ирина Шейк, Кендал Дженнер и Винни Харлоу.
Модель Кендалл Дженнер
Фото © Instagram / givenchyofficial, vogueitalia
Актриса Меган Фокс
Фото © Instagram / meganfox
Модель Ирина Шейк
Фото © Instagram / jeremyscott
Актриса Зои Кравиц
Фото © Instagram / vogueparis
Модель Эмили Ратаковски
Фото © Instagram / verawanggang
Актриса и певица Дженнифер Лопес
Фото © Instagram / robzangardi
Модель Карли Клосс
Фото © Instagram / karliekloss, wesgordon
Модель Винни Харлоу
Фото © Instagram / winnieharlow
Рэп-исполнительница Saweetie
Фото © Instagram / christiancowan
Модель Имаан Хаммам
Фото © Instagram / versace
10 звёзд с премии MTV, которые настолько безвкусно оделись, что остальные гости обходили их стороной
WOW-stars
Появилось фото, как невеста Моргенштерна на самом деле выглядела на свадьбе, и разница впечатляет
сегодня в 12:23
В Сети появилось фото, как Мадонна выглядит в жизни, и теперь никто не усомнится, что ей давно за 60
сегодня в 11:04
"Это вообще лайт": Эдвард Бил впервые рассказал, как ему живётся под домашним арестом
сегодня в 10:27
Комментариев: 0