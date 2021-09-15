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Моргенштерн вновь попал в чёрный список Минкульта Украины

Артист планировал выступить 13 ноября в Запорожье, 15 ноября — в Харькове и 16 ноября — в Киеве, но СБУ опять запретила его гастроли.

15 сентября, 19:13
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></u></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

СБУ вновь внесла российского рэпера Моргенштерна в чёрный список Министерства культуры и информационной политики Украины. Документ опубликован на официальном сайте ведомства — на этот раз музыкант значится в списке под фамилией Моргенштерн.

При этом под номером 28 в перечне находится Валеев Алишер Тагирович (именно так звали рэпера при рождении). Эту позицию добавили 29 апреля 2021 года. Моргенштерн Алишер Тагирович появился в списке под номером 115.

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Милонов призвал запретить концерты Моргенштерна в России по примеру Украины

Напомним, ранее артист в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что в чёрном списке он фигурирует как Алишер Валеев, хотя артист ещё в подростковом возрасте сменил фамилию на Моргенштерн. После этого СБУ предупредила, что не пустит его на Украину под любой фамилией. В ведомстве предупредили, что гастроли рэпера в любом случае запретят, несмотря на то что продажа билетов идёт полным ходом, а рекламные баннеры можно встретить во многих украинских городах.

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Напомним, что в апреле певца внесли в чёрный список Минкульта и запретили въезд в Незалежную. В ведомстве заявили, что рэпер пропагандирует употребление наркотиков, а также культ жестокости и насилия. В ответ на это Моргенштерн подал в суд на СБУ. Эпатажный музыкант потребовал исключить его из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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