Моргенштерн вновь попал в чёрный список Минкульта Украины
Артист планировал выступить 13 ноября в Запорожье, 15 ноября — в Харькове и 16 ноября — в Киеве, но СБУ опять запретила его гастроли.
Фото © Instagram / morgen_shtern
СБУ вновь внесла российского рэпера Моргенштерна в чёрный список Министерства культуры и информационной политики Украины. Документ опубликован на официальном сайте ведомства — на этот раз музыкант значится в списке под фамилией Моргенштерн.
При этом под номером 28 в перечне находится Валеев Алишер Тагирович (именно так звали рэпера при рождении). Эту позицию добавили 29 апреля 2021 года. Моргенштерн Алишер Тагирович появился в списке под номером 115.
Напомним, ранее артист в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что в чёрном списке он фигурирует как Алишер Валеев, хотя артист ещё в подростковом возрасте сменил фамилию на Моргенштерн. После этого СБУ предупредила, что не пустит его на Украину под любой фамилией. В ведомстве предупредили, что гастроли рэпера в любом случае запретят, несмотря на то что продажа билетов идёт полным ходом, а рекламные баннеры можно встретить во многих украинских городах.
Напомним, что в апреле певца внесли в чёрный список Минкульта и запретили въезд в Незалежную. В ведомстве заявили, что рэпер пропагандирует употребление наркотиков, а также культ жестокости и насилия. В ответ на это Моргенштерн подал в суд на СБУ. Эпатажный музыкант потребовал исключить его из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.
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