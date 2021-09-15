Моргенштерн вновь попал в чёрный список Минкульта Украины

СБУ вновь внесла российского рэпера Моргенштерна в чёрный список Министерства культуры и информационной политики Украины. Документ опубликован на официальном сайте ведомства — на этот раз музыкант значится в списке под фамилией Моргенштерн.

При этом под номером 28 в перечне находится Валеев Алишер Тагирович (именно так звали рэпера при рождении). Эту позицию добавили 29 апреля 2021 года. Моргенштерн Алишер Тагирович появился в списке под номером 115.