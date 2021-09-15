Главу обслуживавшей дом в Ногинске газовой компании поместили под домашний арест

"Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сказано в сообщении.

По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключённого с собственниками двух квартир, гендиректор компании не выявил неисправность газового оборудования. В результате из-за отсутствия набивки между трубой и перекрытием в одной из квартир, а также из-за неправильного функционирования системы вентиляции произошла значительная утечка газа, которая и привела к взрыву, жертвами стали семь человек. В СК добавили также, что по уголовному делу допрошен 131 потерпевший и 172 свидетеля, назначено 19 судебных экспертиз, проведено семь обысков и восемь выемок в газовых службах.