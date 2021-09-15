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Главу обслуживавшей дом в Ногинске газовой компании поместили под домашний арест

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье, за которую предусматривается наказание в виде шести лет лишения свободы.

15 сентября, 18:57
<p>Фото © ТАСС / МЧС РФ</p>

Фото © ТАСС / МЧС РФ

Суд отправил под домашний арест генерального директора компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в ногинской многоэтажке, где произошёл взрыв газа. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

"Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сказано в сообщении.

Задержан гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске

Задержан гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске

Отмечается, что мужчине скоро будет предъявлено обвинение. Максимальная санкция указанной в сообщении статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключённого с собственниками двух квартир, гендиректор компании не выявил неисправность газового оборудования. В результате из-за отсутствия набивки между трубой и перекрытием в одной из квартир, а также из-за неправильного функционирования системы вентиляции произошла значительная утечка газа, которая и привела к взрыву, жертвами стали семь человек. В СК добавили также, что по уголовному делу допрошен 131 потерпевший и 172 свидетеля, назначено 19 судебных экспертиз, проведено семь обысков и восемь выемок в газовых службах.

Напомним, взрыв газа в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу ул. 28 Июня, дом 9А. Взрывная волна повредила более двадцати квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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