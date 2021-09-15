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"Шериф" обыграл "Шахтёр" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов в истории Молдавии

В параллельном матче победу одержала дортмундская "Боруссия", которая на выезде была сильнее "Бешикташа".

15 сентября, 18:42
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/FCShakhtar_eng/status/1438210158090412039/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FC SHAKHTAR ENGLISH</a></p>

Фото © Twitter / FC SHAKHTAR ENGLISH

Тираспольский "Шериф" одержал победу в матче Лиги чемпионов над донецким "Шахтёром" — 2:0. Добавим, что это была первая игра в истории группового этапа главного турнира Европы для клубов из Молдавии.

Авторами исторических мячей стали Адама Траоре и Момо Янсане. Добавим, что в этой же группе выступают мадридский "Реал" и миланский "Интер".

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В параллельном матче дортмундская "Боруссия" была на выезде сильнее стамбульского "Бешикташа" — 2:1. Голы на свой счёт записали Джуд Беллингем и Эрлинг Холанн у "шмелей" и Франсиско Монтеро у хозяев.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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