"Шериф" обыграл "Шахтёр" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов в истории Молдавии

В параллельном матче победу одержала дортмундская "Боруссия", которая на выезде была сильнее "Бешикташа".

Тираспольский "Шериф" одержал победу в матче Лиги чемпионов над донецким "Шахтёром" — 2:0. Добавим, что это была первая игра в истории группового этапа главного турнира Европы для клубов из Молдавии.

Авторами исторических мячей стали Адама Траоре и Момо Янсане. Добавим, что в этой же группе выступают мадридский "Реал" и миланский "Интер".