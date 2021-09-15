"Шериф" обыграл "Шахтёр" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов в истории Молдавии
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В параллельном матче победу одержала дортмундская "Боруссия", которая на выезде была сильнее "Бешикташа".
Тираспольский "Шериф" одержал победу в матче Лиги чемпионов над донецким "Шахтёром" — 2:0. Добавим, что это была первая игра в истории группового этапа главного турнира Европы для клубов из Молдавии.
Авторами исторических мячей стали Адама Траоре и Момо Янсане. Добавим, что в этой же группе выступают мадридский "Реал" и миланский "Интер".
В параллельном матче дортмундская «Боруссия» была на выезде сильнее стамбульского «Бешикташа» — 2:1. Голы на свой счёт записали Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд у "шмелей" и Франсиско Монтеро у хозяев.