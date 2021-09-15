Политолог оценил решение о трёхдневном голосовании на выборах в Госдуму

Мартынов отметил, что это хорошо зарекомендовавшая себя в прошлом году на едином дне голосования практика.

Трёхдневное голосование на выборах в Госдуму — это хорошее решение с учётом того, что продолжается пандемия коронавируса. Об этом Лайфу рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Выборы, длящиеся три дня, — это хорошо зарекомендовавшая себя в прошлом году на едином дне голосования практика. Понятно, что идея эта родилась не на ровном месте. На фоне всех сложностей, связанных с режимом пандемии, это отличный способ снизить риски для участников голосования. Меры по нераспространению инфекции, конечно, свои плоды дали, но, увы, коронавирус от нас никуда не делся", — отметил политолог, добавив, что повышенные меры безопасности не теряют своей актуальности.

Кроме того, как заметил Мартынов, для государства выборы являются началом нового этапа и очень хорошо, что власти в преддверии нового цикла в истории страны думают о гражданах — об их здоровье и безопасности.