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Регион
Опубликовано 15 сентября 2021, 21:48

Политолог оценил решение о трёхдневном голосовании на выборах в Госдуму

Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья

Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья

Мартынов отметил, что это хорошо зарекомендовавшая себя в прошлом году на едином дне голосования практика.

Трёхдневное голосование на выборах в Госдуму — это хорошее решение с учётом того, что продолжается пандемия коронавируса. Об этом Лайфу рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Выборы, длящиеся три дня, — это хорошо зарекомендовавшая себя в прошлом году на едином дне голосования практика. Понятно, что идея эта родилась не на ровном месте. На фоне всех сложностей, связанных с режимом пандемии, это отличный способ снизить риски для участников голосования. Меры по нераспространению инфекции, конечно, свои плоды дали, но, увы, коронавирус от нас никуда не делся", — отметил политолог, добавив, что повышенные меры безопасности не теряют своей актуальности.

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Кроме того, как заметил Мартынов, для государства выборы являются началом нового этапа и очень хорошо, что власти в преддверии нового цикла в истории страны думают о гражданах — об их здоровье и безопасности.

Ранее сообщалось, что для голосования на выборах в Госдуму по всей России откроется 96 тысяч избирательных участков, в том числе и в красных зонах ковидных госпиталей.

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Иван Косицын
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