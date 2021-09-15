В деле о смертельном отравлении москвичек арбузом могут появиться новые фигуранты

Следователи опросили руководство и работников частной компании ООО "Областной центр дезинфекции", чей сотрудник проводил дезинсекцию в магазине "Магнит", арбузом из которого насмерть отравились бабушка и внучка в Москве. В деле могут появиться новые фигуранты, сообщает ТАСС со ссылкой на своей источник.

"В ходе проведения следственных действий были опрошены в качестве свидетелей руководство и сотрудники компании, которая проводила дезинсекцию в "Магните". В деле могут появиться новые фигуранты после получения результатов ряда экспертиз", — уточнил собеседник агентства.