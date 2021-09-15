В деле о смертельном отравлении москвичек арбузом могут появиться новые фигуранты
Сейчас же единственным подозреваемым является 39-летний дезинсектор Антон Котов.
Фото © Кадр из видео Следственного комитета России
Следователи опросили руководство и работников частной компании ООО "Областной центр дезинфекции", чей сотрудник проводил дезинсекцию в магазине "Магнит", арбузом из которого насмерть отравились бабушка и внучка в Москве. В деле могут появиться новые фигуранты, сообщает ТАСС со ссылкой на своей источник.
"В ходе проведения следственных действий были опрошены в качестве свидетелей руководство и сотрудники компании, которая проводила дезинсекцию в "Магните". В деле могут появиться новые фигуранты после получения результатов ряда экспертиз", — уточнил собеседник агентства.
Сейчас же единственным подозреваемым по делу проходит 39-летний дезинсектор Антон Котов, которого поместили в СИЗО до 10 ноября 2021 года.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции.
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