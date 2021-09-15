Цена на газ в Европе рухнула до $800 после рекордного взлёта до $970
По итогам сегодняшнего дня снижение стоимости голубого топлива составило 0,78%.
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Стоимость газа в Европе на закрытии торгов 15 сентября снизилась до уровня предыдущего дня, после того как на пике сегодня достигала почти $970 за тыс. куб. м. Об этом стало известно из данных биржи ICE.
Цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов на бирже упала до около $800 за 1 тыс. куб. м. В результате в конце дня снижение стоимости голубого топлива составило 0,78%.
Напомним, 9 сентября газ в Европе подорожал до 700 долларов. 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800, а сегодня, 15 сентября, стоимость газа впервые в истории достигла $900. При этом эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров.
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