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"Газпром" обогнал по закачке газа в свои хранилища всю Европу

Запасы газа в европейских подземных хранилищах, по данным на 13 сентября, остаются на минимальном за многие годы уровне, по сравнению с прошлым годом показатели отстают на 22,8 млрд кубометров.

15 сентября, 15:58

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

С начала сентября "Газпром" закачивал в свои российские хранилища в среднем по 325 млн кубометров газа, в то время как Европа — лишь 253 млн. Об этом свидетельствуют данные из оперативной сводки концерна. Таким образом, запасы газа в европейских подземных хранилищах, по данным на 13 сентября, остаются на минимальном за многие годы уровне, по сравнению с прошлым годом показатели отстают на 22,8 млрд кубометров.

Кроме того, было подсчитано, что за сезон 2020/21 было использовано 60,957 млрд кубометров газа из российских хранилищ. Общий уровень оперативных запасов на начало зимы составлял 72,322 млрд кубометров.

К новому отопительному сезону поручено отобрать 72,638 млрд кубов. При этом "Газпром" ограничил экспортные поставки и прекратил продажи на спотовом рынке, поскольку предъявлены повышенные требования к газовикам из-за более раннего старта подачи отопления для россиян.

Эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров

Эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров

Между тем цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила обновлять рекорды. Во время открытия торгов она перевалила за отметку в 830 долларов за тысячу кубометров, минутами позже сумма выросла до 840 долларов, а к 11:30 мск достигла стоимости $900 за тысячу кубов.

Напомним, отметку в 700 долларов газ преодолел ещё 9 сентября, подорожав на 100 долларов меньше чем за неделю. А уже 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800. Как сообщал Лайф, активный рост цен на голубое топливо начался после того, как поступление газа в Европу стало ограниченным.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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