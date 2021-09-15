"Газпром" обогнал по закачке газа в свои хранилища всю Европу

С начала сентября "Газпром" закачивал в свои российские хранилища в среднем по 325 млн кубометров газа, в то время как Европа — лишь 253 млн. Об этом свидетельствуют данные из оперативной сводки концерна. Таким образом, запасы газа в европейских подземных хранилищах, по данным на 13 сентября, остаются на минимальном за многие годы уровне, по сравнению с прошлым годом показатели отстают на 22,8 млрд кубометров.

Кроме того, было подсчитано, что за сезон 2020/21 было использовано 60,957 млрд кубометров газа из российских хранилищ. Общий уровень оперативных запасов на начало зимы составлял 72,322 млрд кубометров.

К новому отопительному сезону поручено отобрать 72,638 млрд кубов. При этом "Газпром" ограничил экспортные поставки и прекратил продажи на спотовом рынке, поскольку предъявлены повышенные требования к газовикам из-за более раннего старта подачи отопления для россиян.