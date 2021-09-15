ЛНР и ДНР создали единую таможенную зону

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в режиме видеоконференции подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Об этом сообщается на сайте Луганского информационного центра.

"Договор определяет наш совместный курс действий и направлен на укрепление взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Этот документ стал результатом длительных целенаправленных усилий по синхронизации законодательства и открывает перспективы устойчивого развития экономики ЛНР и ДНР", — заявил Пушилин.