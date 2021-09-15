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ЛНР и ДНР создали единую таможенную зону

По мнению Дениса Пушилина, подписанный документ открывает перспективы устойчивого развития экономики республик.

15 сентября, 15:53
<p>Фото © <a href="https://lug-info.com/news/lnr-i-dnr-sozdadut-edinoe-ekonomicheskoe-i-tamozhennoe-prostranstvo-pasechnik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Луганский информационный центр</a></p>

Фото © Луганский информационный центр

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в режиме видеоконференции подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Об этом сообщается на сайте Луганского информационного центра.

"Договор определяет наш совместный курс действий и направлен на укрепление взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Этот документ стал результатом длительных целенаправленных усилий по синхронизации законодательства и открывает перспективы устойчивого развития экономики ЛНР и ДНР", заявил Пушилин.

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Напомним, ранее стало известно, что таможенные посты между Луганской и Донецкой народными республиками будут упразднены с 1 октября. На территории Донбасса будет действовать единый внутренний рынок товаров, применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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