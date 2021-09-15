Журнал Time назвал сто самых влиятельных людей 2021 года

Американский журнал Time обнародовал свой традиционный список 100 самых влиятельных людей в мире за 2021 год. Их распределили по категориям: "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Изобретатели" и "Кумиры".

В число "лидеров" в этом году попали в основном политики. Это, в частности, премьер-министры Италии и Израиля Марио Драги и Нафтали Беннет и глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. Во второй раз можно увидеть в перечне Си Цзиньпина, Джо Байдена и Дональда Трампа. А вот в число "титанов" вошёл гендиректор Apple Тим Кук.

"Новаторами" по версии издания стали адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп и певица Билли Айлиш. Среди "деятелей искусства" журнал называет, помимо прочих, Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет и первую женщину азиатского происхождения, завоевавшую премию "Оскар" в категории "Лучший режиссёр", Хлою Чжао.

В число "кумиров" попали британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, а также певица Бритни Спирс и другие. В категорию "Изобретатели" вошли основатель компании SpaceX Илон Маск и генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг, а также гендир компании General Motors Мэри Барра.