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Журнал Time назвал сто самых влиятельных людей 2021 года

Как и в прошлые годы, строгого ранжира по номерам в списке не было, их просто распределили по категориям.

15 сентября, 15:51
<p>Фото © Time</p>

Фото © Time

Американский журнал Time обнародовал свой традиционный список 100 самых влиятельных людей в мире за 2021 год. Их распределили по категориям: "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Изобретатели" и "Кумиры".

В число "лидеров" в этом году попали в основном политики. Это, в частности, премьер-министры Италии и Израиля Марио Драги и Нафтали Беннет и глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. Во второй раз можно увидеть в перечне Си Цзиньпина, Джо Байдена и Дональда Трампа. А вот в число "титанов" вошёл гендиректор Apple Тим Кук.

"Новаторами" по версии издания стали адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп и певица Билли Айлиш. Среди "деятелей искусства" журнал называет, помимо прочих, Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет и первую женщину азиатского происхождения, завоевавшую премию "Оскар" в категории "Лучший режиссёр", Хлою Чжао.

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В число "кумиров" попали британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, а также певица Бритни Спирс и другие. В категорию "Изобретатели" вошли основатель компании SpaceX Илон Маск и генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг, а также гендир компании General Motors Мэри Барра.

А ранее Лайф рассказывал, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей после развода. Ранее в совместном заявлении пара подчеркнула, что вырастила трёх замечательных детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру. Позже выяснилось, что Мелинда отказалась от супружеских алиментов после развода.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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